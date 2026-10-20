JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Quartalszahlen des italienischen Energieversorgers am 12. November dürften wenig Spannendes bieten und keinen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr und der gestiegenen Verschuldung dürften die Anleger eher abwarten. In den kommenden Monaten könnte sich die Umsetzung einer Gaspreis-Obergrenze in Italien als wichtig erweisen - eine Bestätigung der kolportierten Zahlen wäre klar positiv für Enel./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 18:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 18:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
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Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 9,12EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,40
Kursziel alt: 10,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,40
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