JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Die Quartalszahlen des italienischen Energieversorgers am 12. November dürften wenig Spannendes bieten und keinen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr und der gestiegenen Verschuldung dürften die Anleger eher abwarten. In den kommenden Monaten könnte sich die Umsetzung einer Gaspreis-Obergrenze in Italien als wichtig erweisen - eine Bestätigung der kolportierten Zahlen wäre klar positiv für Enel./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 18:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 9,12EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,40

Kursziel alt: 10,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,40 € , was eine Steigerung von +14,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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