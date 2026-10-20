JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Daten der ZENITH-HP-Studie zum experimentellen Wirkstoff und selektiven ETA-Antagonisten Zibotentan sähen vielversprechend aus, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich der kardiovaskulären Medikamente stärke die Wachstumsfähigkeit des Pharmakonzerns über das Jahr 2030 hinaus./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 148,9EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

