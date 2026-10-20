KI-Aktie Elice crasht um mehr als 30 % zum Börsenstart

Der Ausgabepreis wurde am 6. Oktober festgelegt, also noch vor dem jüngsten Ausverkauf bei KI-Aktien. Inzwischen zweifeln Investoren zunehmend daran, ob sich die gewaltigen KI-Ausgaben bald auszahlen werden. Die erhöhte Inflation hält zugleich die Finanzierungskosten hoch.

Die Aktie des südkoreanischen KI-Dienstleisters Elice Group verlor beim Börsendebüt am Dienstag bis zu 32 Prozent. Dabei hatte die Nachfrage institutioneller Anleger dem 388,84-Fachen der angebotenen Aktien entsprochen. Zuletzt wurde der Titel mit 61.500 Won gehandelt, der Ausgabepreis lag bei 90.500 Won.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Elice nahm beim Börsengang 201,1 Milliarden Won beziehungsweise 150 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen bietet KI-Cloud-Dienste sowie KI-gestützte Bildungs- und Unternehmenssoftware an. Der Großteil des Emissionserlöses soll in mobile, modulare Rechenzentren und die zugehörige Infrastruktur fließen.

Dabei hat Elice operativ zugelegt. So verdreifachte sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 laut Unternehmen auf 34 Milliarden Won. Aus einem operativen Verlust von 3,5 Milliarden Won im Vorjahreszeitraum wurde ein operativer Gewinn von zehn Milliarden Won erzielt.

Doch Anleger schauen genauer auf die Finanzierung der KI-Infrastruktur. Für Ke Yan von Shenton Research ist inzwischen entscheidend, wer die Rechenleistung bezahlt und wie lange. Solange die KI-Labore nicht zeigen, dass sie ihre zugesagten Ausgaben stemmen können, dürften Anleger dieses Risiko bei neuen Börsengängen in der Region stärker einpreisen.

Die Skepsis betrifft auch weitere Börsenpläne: So haben der von Nvidia unterstützte Anbieter Firmus, die von Blackstone gestützte AirTrunk und die SoftBank-Tochter SB Energy ihre Vorhaben auf Eis gelegt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 192,1EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.





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