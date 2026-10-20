UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen dürften eine erwartungsgemäße Umsatzentwicklung belegen, während er weiter Risiken für die Bruttomargen sehe, schrieb David Vogt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Von den Unternehmenszielen erwartet er keine Überraschungen. Er geht davon aus, dass dies für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien nicht ausreichen wird./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 302,8EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Vogt
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 296
Kursziel alt: 296
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Vogt
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 296
Kursziel alt: 296
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