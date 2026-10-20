UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen dürften eine erwartungsgemäße Umsatzentwicklung belegen, während er weiter Risiken für die Bruttomargen sehe, schrieb David Vogt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Von den Unternehmenszielen erwartet er keine Überraschungen. Er geht davon aus, dass dies für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien nicht ausreichen wird./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 302,8EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

