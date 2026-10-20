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    MPCM stuft Wacker Neuson auf 'Buy'

    MPCM stuft Wacker Neuson auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte den Umsatz um 8,7 Prozent gesteigert und eine Ebit-Marge von 7,2 Prozent erzielt haben, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die gesunkene Branchenbewertung./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:45 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 22,35EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MPCM
    Analyst: Stefan Augustin
    Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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