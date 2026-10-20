MPCM stuft Wacker Neuson auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Wacker Neuson vor Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte den Umsatz um 8,7 Prozent gesteigert und eine Ebit-Marge von 7,2 Prozent erzielt haben, schrieb Stefan Augustin in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die gesunkene Branchenbewertung./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:45 / CEST
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Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 22,35EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
Aktieneinstufung neu: positiv
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