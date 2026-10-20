DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Porsche SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der Volkswagen-Dachgesellschaft am 10. November habe er seine Schätzungen an den revidierten Volkswagen-Ausblick sowie dessen erhebliche Auswirkungen auf die Porsche SE angepasst, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 24,95EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Porsche SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00 € , was eine Steigerung von +71,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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