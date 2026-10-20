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    Fokus auf KI und Cloud

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    Amazon steckt Milliarden in Deutschland – und setzt auf einen Zukunftsmarkt

    Amazon hat seit 2010 über 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert. 2027 sollen weitere 16 Milliarden Euro in Cloud, KI, Logistik und Unterhaltung fließen.

    Für Sie zusammengefasst
    Fokus auf KI und Cloud - Amazon steckt Milliarden in Deutschland – und setzt auf einen Zukunftsmarkt
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa

    Amazon will 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Der US-Konzern baut damit seine Präsenz in den Bereichen Cloud, künstliche Intelligenz, Logistik und Unterhaltung aus. Allein 4,8 Milliarden Euro sollen in die Cloud-Infrastruktur fließen. Die Ankündigung machte Amazon am Dienstag beim "Invest in Germany Summit" der Bundesregierung in Berlin.

    Seit 2010 hat Amazon nach eigenen Angaben bereits mehr als 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert. Die Bundesrepublik zählt damit zu den wichtigsten Märkten des Konzerns weltweit.

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    Milliarden für Cloud und künstliche Intelligenz

    Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der Amazon Web Services (AWS). Mit 4,8 Milliarden Euro will Amazon 2027 die Cloud-Region Frankfurt erweitern. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten und Anwendungen für künstliche Intelligenz.

    David Zapolsky, bei Amazon für globale Angelegenheiten und Recht zuständig, bezeichnete Deutschland als Innovationsstandort und attraktives Investitionsziel. Die neuen Ausgaben sollen Unternehmen, Gemeinden und Kreativen die nötige Infrastruktur für Wachstum und Wettbewerb bieten.

    Auch die Forschung baut Amazon aus. In Berlin eröffnet der Konzern ein zweites Labor für Robotik und künstliche Intelligenz. Dort sollen neue Technologien entstehen, die Bestellungen schneller und zuverlässiger machen und Beschäftigte unterstützen.

     

    Logistik und Unterhaltung wachsen ebenfalls

    Neben der Technologie investiert Amazon in sein Logistiknetz. Die Modernisierung von Verteilzentren in Bad Hersfeld, Dortmund und Werne soll 2027 abgeschlossen sein. Weitere Standorte werden bis 2028 erneuert. Zudem entsteht ein neues Logistikzentrum in Könnern in Sachsen-Anhalt. Die bereits angekündigten Logistikprojekte sollen mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

    Auch das Satelliteninternet Amazon Leo gehört zu den Investitionsplänen. Das Netzwerk soll schnelle Internetverbindungen in Regionen ermöglichen, die von bestehenden Netzen schlecht erreicht werden. Dafür hat Amazon 24 Raketenstarts beim europäischen Anbieter Arianespace gebucht.

    Im Unterhaltungsbereich plant Prime Video mehr als 15 neue deutsche Produktionen bis Ende 2027. Dazu zählen der Film "Der erste letzte Tag" nach einem Roman von Sebastian Fitzek sowie "Drive – The Pretenders".

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    Amazon setzt auf Arbeitsplätze und Nachhaltigkeit

    In Deutschland beschäftigt Amazon nach eigenen Angaben bereits mehr als 40.000 Menschen fest. Das Unternehmen investiert außerdem in erneuerbare Energien und will seine Rechenzentren effizienter betreiben. Rund 95 Prozent der Zeit werden die deutschen Rechenzentren laut Amazon mit Außenluft gekühlt, ohne Wasser zu benötigen.

    Amazon-Deutschlandchef Rocco Bräuniger kündigte an, weiter in schnellere Logistik, künstliche Intelligenz, Satelliteninternet und deutsche Produktionen zu investieren. Der Konzern wolle damit auf die Erwartungen seiner Kunden reagieren und seine Aktivitäten in Deutschland weiter ausbauen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 233,5EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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