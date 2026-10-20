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    BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Underweight'

    BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Underweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte auch OTE, Proximus und Telefonica ab. Er empfahl derweil KPN und Telia. Deutsche Telekom beließ er bei gesunkenem Kursziel auf "Overweight"./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 1,420EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Maurice Patrick
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 1,05
    Kursziel alt: 1,15
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m




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