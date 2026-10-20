DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung und der vielen Kaufempfehlungen seien die Aktien korrekturanfällig, falls die anstehenden Geschäftszahlen enttäuschten, schrieb Tom Sykes in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 403,8EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
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