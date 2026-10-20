DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung und der vielen Kaufempfehlungen seien die Aktien korrekturanfällig, falls die anstehenden Geschäftszahlen enttäuschten, schrieb Tom Sykes in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 403,8EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

