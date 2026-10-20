DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 756 auf 736 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen des Großküchenausrüsters am 5. November dürften einen sechsprozentigen Umsatzanstieg, aber einen dreiprozentigen operativen Ergebbnisrückgang (Ebit) belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Management habe jüngst von einer Fortsetzung der positiven Trends aus dem ersten Halbjahr gesprochen. Doch das schwache China-Geschäft müsse sich noch deutlich erholen. Zudem sollten die US-Zölle und gestiegene Produktionskosten das Umsatzwachstum zunichtegemacht haben und die Margen belasten./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 614,5EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.