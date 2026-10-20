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    Rekord-Auftragsbestand

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    Rüstungsboom und Flugzeugnachfrage: RTX schraubt Ziele nach oben

    RTX hat den Umsatz und bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Ein Rekord-Auftragsbestand gibt dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern zusätzlichen Rückenwind.

    Für Sie zusammengefasst
    Rekord-Auftragsbestand - Rüstungsboom und Flugzeugnachfrage: RTX schraubt Ziele nach oben
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX hat im dritten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und verdient. Die starke Nachfrage nach zivilen Flugzeugteilen und Rüstungssystemen sorgt für volle Auftragsbücher. Deshalb hebt das Unternehmen seine Jahresziele erneut an.

    Die RTX-Aktie legte vorbörslich um 1,11 Prozent auf 194,30 US-Dollar zu (Stand 13:39 Uhr MESZ).

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    Rekord-Auftragsbestand von 340 Milliarden US-Dollar

    Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 25,0 Milliarden US-Dollar. Organisch, also ohne bestimmte Sondereffekte, legten die Erlöse um 12 Prozent zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 33 Prozent auf 2,26 US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte um 35 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar.

    Besonders auffällig ist der Auftragsbestand: Er erreichte mit 340 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert. Davon entfallen 176 Milliarden US-Dollar auf die zivile Luftfahrt und 164 Milliarden US-Dollar auf das Rüstungsgeschäft. Im Quartal erhielt RTX neue Aufträge im Wert von mehr als 81 Milliarden US-Dollar. Dazu zählen mehrjährige Produktionsverträge für die Marschflugkörper Tomahawk und die Luft-Luft-Raketen AMRAAM.

    Konzernchef Chris Calio verwies auf die starke Entwicklung in beiden Geschäftsbereichen. Das Unternehmen wolle die Produktion weiter ausbauen, Kosten optimieren und in neue Technologien investieren.

    Collins und Raytheon legen kräftig zu

    Alle drei Sparten steigerten ihren Umsatz. Collins Aerospace erzielte ein Plus von 10 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn sprang um 50 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden US-Dollar. Treiber waren unter anderem das Geschäft mit neuen Flugzeugen sowie Wartung, Ersatzteilen und Reparaturen.

    Pratt & Whitney steigerte den Umsatz ebenfalls um 10 Prozent auf 9,2 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 29 Prozent auf 968 Millionen US-Dollar. Das ausgewiesene operative Ergebnis sank dagegen um 19 Prozent auf 608 Millionen US-Dollar. Belastend wirkte eine Rückstellung von 363 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Insolvenz eines Kunden.

    Die Rüstungssparte Raytheon erhöhte ihren Umsatz um 14 Prozent auf 8,0 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn legte um 32 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar zu. Besonders gefragt waren unter anderem Patriot-Systeme, Tomahawk und weitere Raketen- und Luftverteidigungsprogramme.

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    RTX erhöht Jahresziele

    Für das Gesamtjahr erwartet RTX nun einen bereinigten Umsatz von 97,0 bis 97,5 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen 95,0 bis 96,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie steigt auf 7,65 bis 7,75 US-Dollar. Auch beim freien Cashflow ist RTX optimistischer und rechnet jetzt mit 9,0 bis 9,2 Milliarden US-Dollar.

    Im dritten Quartal sank der freie Cashflow allerdings um 47 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow ging um 38 Prozent auf 2,9 Milliarden US-Dollar zurück. Beide Kennzahlen enthielten Rückflüsse im Zusammenhang mit US-Zöllen nach dem International Emergency Economic Powers Act. Trotz dieser Belastungen und Sondereffekte setzt RTX für das Gesamtjahr auf weiteres Wachstum.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 174,3EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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