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    DataTracks baut seine Erfolgsbilanz in Europa aus und unterstützt mehr als 550 große niederländische Unternehmen im ersten digitalen Berichtszyklus der KVK

     

     

    Dieser Meilenstein, bei dem jeder Bericht vor der Einreichung anhand der technischen Anforderungen der KVK validiert wurde, folgt auf den ersten obligatorischen elektronischen (XBRL/iXBRL) Einreichungszyklus für große niederländische juristische Personen und spiegelt den allgemeinen Übergang Europas zur strukturierten digitalen Berichterstattung wider.

     

    AMSTERDAM, NL / ACCESS Newswire / 20. Oktober 2026 / DataTracks, ein spezialisierter Anbieter von Lösungen zur Einreichung von KVK-XBRL- und iXBRL-Berichten sowie für die ESEF-Berichterstattung, hat mehr als 550 große Unternehmen in den Niederlanden dabei unterstützt, ihre Anforderungen an die Jahresabschlussberichterstattung gemäß der niederländischen Handelskammer (Kamer van Koophandel, KVK) zu erfüllen.

     

    Dies ist der erste Berichtszyklus, in dem große niederländische juristische Personen – mit Ausnahme börsennotierter Emittenten, die nach ESEF berichten – ihre Jahresabschlüsse elektronisch über Standard Business Reporting (SBR) einreichen müssen. Die Vorschrift gilt für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnen. Unternehmen können ihre Berichte je nach ihrem Berichtsrahmen im XBRL- oder Inline-XBRL-Format (iXBRL) einreichen. iXBRL ist für Unternehmen vorgeschrieben, die nach IFRS berichten, eine CSRD-Nachhaltigkeitserklärung beifügen oder unternehmensspezifische Angaben verwenden.

     

    Für viele Unternehmen stellte dies eine erhebliche Umstellung gegenüber der bisherigen Erstellung und Einreichung von Jahresabschlüssen im PDF- oder Papierformat dar. Die Finanzabteilungen mussten strukturierte, maschinenlesbare Berichte im XBRL- oder iXBRL-Format unter Verwendung der entsprechenden niederländischen Taxonomie erstellen und sicherstellen, dass jedes Berichtspaket den technischen Anforderungen der KVK entsprach.

     

    DataTracks bot umfassende Unterstützung von der Auswahl der Taxonomie und des Berichtspakets über das XBRL- und iXBRL-Tagging bis hin zur technischen Validierung, Qualitätsprüfung und Einreichung. Vor der Einreichung wurde jeder Bericht mit dem umfassenden Validierungstool von DataTracks anhand der geltenden niederländischen Taxonomie und der technischen Anforderungen der KVK geprüft, und jeder von DataTracks in diesem Zyklus eingereichte Bericht bestand die technische Validierung der KVK. Die fertigen Berichte wurden auf der DataTracks-Plattform zur Überprüfung und zum Download durch den Kunden bereitgestellt, wobei DataTracks die Möglichkeit hatte, sie nach Freigabe durch den Kunden direkt über SBR bei der KVK einzureichen.

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    DataTracks baut seine Erfolgsbilanz in Europa aus und unterstützt mehr als 550 große niederländische Unternehmen im ersten digitalen Berichtszyklus der KVK DataTracks_20-10-2026_DEPRcom  Dieser Meilenstein, bei dem jeder Bericht vor der Einreichung anhand der technischen Anforderungen der KVK validiert wurde, folgt auf den ersten obligatorischen elektronischen (XBRL/iXBRL) Einreichungszyklus für große …
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