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    ALZAI Health Corp. nimmt den Handel am OTCQB Venture Market auf

    ALZAI Health Corp. nimmt den Handel am OTCQB Venture Market auf
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, ONTARIO / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (OTCQB: ALZIF) (FWB: H2F) („ALZAI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich Gesundheitstechnologie, das auf künstlicher Intelligenz basierende Lösungen zur Erkennung von Krankheitsrisiken entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun am OTCQB Venture Market („OTCQB“) in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol ALZIF zum Handel notiert sind.

     

    Der OTCQB Venture Market, der von der OTC Markets Group Inc. betrieben wird, ist ein US-amerikanischer Marktplatz für Unternehmen in der Frühphase und im Wachstum, der darauf ausgelegt ist, eine verbesserte Marktpräsenz und den Zugang zu US-Investoren zu ermöglichen. Die Stammaktien von ALZAI werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ALZI und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol H2F gehandelt.

     

    Über ALZAI Health Corp.

     

    ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Integration in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.

     

    Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

     

    Hayim Raclaw

    Chairman und Chief Executive Officer

    Alzai Health Corp.

    E-Mail: info@alzaihealth.com

    Telefon: 416-862-4351

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die erwarteten Vorteile der Notierung der Stammaktien des Unternehmens am OTCQB Venture Market, einschließlich der Möglichkeit, die Präsenz des Unternehmens auf den US-Kapitalmärkten auszuweiten, seine Sichtbarkeit und Bekanntheit bei US-Anlegern zu steigern und einen besseren Zugang zu den Stammaktien des Unternehmens zu ermöglichen, sowie Aussagen über die Weiterentwicklung der Technologie und der Geschäftsstrategie des Unternehmens.

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