DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain von 82 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsbedingungen für die Baustoffehersteller in den USA seien angesichts hoher Hypothekenzinsen und nicht verkaufter Immobilien durchwachsen, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. In Deutschland helle sich die Stimmung weiter auf, und auch in Großbritannien sehe es besser aus. Das Vertrauen in Frankreich sei indes trotz einer zunehmenden Bautätigkeit brüchig./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 65,58EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

