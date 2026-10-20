Das Kulturerbe von Shanxi steht in Genf im Rampenlicht

Bei einem Empfang, den die Ständige Vertretung Chinas beim Büro der Vereinten Nationen in Genf Ende September veranstaltete, präsentierte die chinesische Provinz Shanxi den mehr als 100 anwesenden ausländischen Diplomaten ihr immaterielles Kulturerbe.

Beamte und Künstler aus Shanxi richteten eine Ausstellung zum immateriellen Kulturerbe aus, die mit ihrem reichhaltigen Angebot an Exponaten die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich zog.

Yang Xuefei, eine Knotenkünstlerin aus der Stadt Datong im Norden von Shanxi, stellte beispielsweise 48 Broschen vor, die mit der „Datong-Knotentechnik" gefertigt wurden, einem anerkannten immateriellen Kulturerbe.

Sie fertigte vor Ort einige Broschen für die Schweizer Gäste an.

Die Stücke zeigten zwar das Edelweiß, ein nationales Symbol der Schweiz, enthielten aber auch Elemente der lokalen Kultur von Datong – die ornamentalen, fliegenden Bänder, die von den Statuen der Yungang-Grotten inspiriert sind.

Yang und ihre Kollegen haben mehr als 500 kreative Kulturprodukte geschaffen, die auf der Datong-Knotentechnik und der lokalen Kultur basieren.

In den letzten Jahren hat Yangs Team die Produkte in einer Reihe von Ländern ausgestellt und diese kleinen Gegenstände so zu einem Mittel gemacht, um die chinesische Kultur weltweit zu fördern.

Bai Huaibing, ein Meister und Erbe der alten Technik zur Herstellung farbiger Glasuren in Jiexiu, stellte bei der Veranstaltung mehr als 20 Exponate aus.

Die Stadt Jiexiu blickt auf eine tausendjährige Geschichte der Kunst der farbigen Glasur zurück und beherbergt zahlreiche Gebäude und Ornamente, die mit dieser gut erhaltenen Kunstform verziert sind. Zu den Stücken mit farbiger Glasur zählen Keramiken, Bauornamente und Skulpturen.

Bai stammt aus einer Familie, die sich seit vielen Generationen der Herstellung farbiger Glasuren widmet, und hat eine Vielzahl glasierter Gegenstände entwickelt, die der modernen Ästhetik entsprechen.

Auf der Ausstellung brachte der Künstler den Besuchern bei, wie man Glasur auf Keramikkörper aufträgt, und vermittelte ihnen so ein besseres Verständnis für diese traditionelle chinesische Kunst.

Ebenfalls auf der Veranstaltung zu sehen waren Shangdang-Brokat aus Changzhi, handpolierte Lackwaren aus Pingyao und Chengni-Tintensteine aus Yuncheng sowie viele weitere Exponate.

Die Organisatoren der Ausstellung betonten, dass Shanxi für sein reiches immaterielles Kulturerbe bekannt ist. Die Provinz verfügt über 182 repräsentative Elemente des immateriellen Kulturerbes auf der nationalen Liste und 198 national anerkannte Träger des immateriellen Kulturerbes. Darüber hinaus beherbergt sie mehr als 1.000 Elemente des immateriellen Kulturerbes auf Provinzebene.

Die Ausstellung hatte das Interesse der Besucher auf Shanxi gelenkt. Viele Besucher, die mit der Provinz noch nicht so vertraut waren, begannen, auf ihren Smartphones Karten von Shanxi zu betrachten, und sprachen sogar über Pläne für einen Besuch.

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