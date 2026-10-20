Brixton Metals - 97 % Goldausbringung und bis zu 37 g/t Gold auf Trapper!

Eine exzellente metallurgische Goldgewinnungsrate von 97 Prozent und breite, oberflächennahe Bohrtreffer mit Spitzenwerten von bis zu 37,10 g/t Gold markieren einen doppelten Meilenstein für Brixton Metals (TSX-V: BBB; WKN A1J09P) auf dem Trapper-Zielgebiet. Die jüngsten Fortschritte auf dem vollständig kontrollierten Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia liefern entscheidende Parameter für die technische Machbarkeit des Projekts und verdichten die Datenbasis unmittelbar vor der Veröffentlichung von gleich drei ersten Ressourcenschätzungen im ersten Quartal 2027.

Brixton Metals: 97 Prozent Goldausbringung und starke Bohrtreffer auf Trapper

Die metallurgischen Testreihen von SGS Canada an einer Mischprobe (Gehalt: 10,3 g/t Gold und 27,6 g/t Silber; Screen-Metallic-Analyse: 13,9 g/t Gold mit Hinweisen auf Grobgold) belegen die unkomplizierte Gewinnbarkeit des Erzes. Nach Vermahlung auf P80 75 Mikrometer trennte eine Schwerkraftabscheidung bereits 12,3 Prozent des Goldes in einem hochgradigen Konzentrat von 1.486 g/t Gold bei lediglich 0,08 Prozent Massenausbringen ab. Die nachgeschaltete Rougher-Flotation der Rückstände brachte weitere 96,6 Prozent des verbliebenen Goldes ein, was die Gesamtausbringung auf 97,0 Prozent hob (Silberdaten ausstehend; weiterführende Cleaner-Flotations-, Laugungs- und Variabilitätstests folgen).

Parallel dazu schlossen die beiden finalen Bohrlöcher der Saison 2026 das Bestimmungsbohrprogramm auf Trapper ab:

Bohrloch THN26-394: Traf ab 29 Metern Tiefe auf 138,0 Meter mit durchschnittlich 0,80 g/t Gold und 2,34 g/t Silber (darin 28,5 Meter mit 1,28 g/t Gold sowie 0,5 Meter mit 37,10 g/t Gold inklusive sichtbarem Freigold); ein zweiter Abschnitt ab 82 Metern lieferte 54,0 Meter mit 1,09 g/t Gold und 3,63 g/t Silber.

Bohrloch THN26-393: Durchchnitt ab 19,5 Metern Tiefe 120,0 Meter mit 0,67 g/t Gold und 3,91 g/t Silber; darin eingebettet lagen 15,0 Meter mit 1,43 g/t Gold sowie 7,5 Meter mit 5,02 g/t Gold und 30,58 g/t Silber (inklusive 0,5 Metern mit 18,55 g/t Gold und 115 g/t Silber).

Geologischer Kontext: Die Abschnitte belegen höhergradige Kernzonen innerhalb mächtiger, zusammenhängender Quarzdiorit-Körper mit dichten Quarz-Sulfid-Adernetzwerken.

Projektumfeld: Das Trapper-Ziel liegt innerhalb einer 4,0 mal 1,5 Kilometer großen Gold-in-Boden-Anomalie und bleibt entlang des Streichens sowie zur Tiefe hin offen.

Drei Erstschätzungen auf dem Thorn-Projekt für Anfang 2027 terminiert

Mit dem Abschluss der Bohrkampagne 2026 fokussiert sich Brixton Metals gemeinsam mit den Beratern von APEX Geoscience Ltd. auf die quantitative Modellierung. Im ersten Quartal 2027 sollen die Ergebnisse der Trapper-Bohrungen dann in eine erste offizielle Mineralressourcenschätzung nach NI 43-101 überführt werden.

Flankierend dazu finalisiert das Unternehmen zwei weitere eigenständige Ressourcenschätzungen auf der Thorn-Liegenschaft: für die hochsulfidierte epithermale Zone Camp Creek sowie das tiefer gelegene Camp-Creek-Porphyrsystem. Brixton plant damit, im ersten Quartal 2027 drei geologisch unterschiedliche Lagerstättentypen parallel mit Ressourcenschätzungen zu untermauern und das Projekt so auf eine fundierte, neue Entwicklungsstufe zu heben.

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.