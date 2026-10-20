🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Post ADR AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Post ADR

    Briefe 21 % teurer?

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    DHL langt kräftig zu: Ab Januar droht der nächste Preis-Schock!

    Die Deutsche Post will das Briefporto ab 2027 um 21 Prozent auf 1,15 Euro erhöhen. Damit reagiert DHL auf steigende Kosten und sinkende Briefmengen.

    Für Sie zusammengefasst
    Briefe 21 % teurer? - DHL langt kräftig zu: Ab Januar droht der nächste Preis-Schock!
    Foto: Stefan Sauer - dpa

    Die Deutsche Post, Teil des Logistikkonzerns DHL Group, plant für das kommende Jahr eine deutliche Erhöhung der Briefpreise, wie Reuters berichtet. Ab dem 1. Januar 2027 soll ein Standardbrief innerhalb Deutschlands 1,15 Euro statt bisher 0,95 Euro kosten. Das entspricht einem Preissprung von rund 21 Prozent. Auch internationale Sendungen und andere Briefprodukte sollen teurer werden. Die geplanten Änderungen müssen allerdings noch von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DHL Group!
    Long
    54,31€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,77€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    21 Prozent mehr: Diese Briefe werden teurer

    Neben dem Standardbrief soll auch der Kompaktbrief im Preis steigen – von 1,10 Euro auf 1,25 Euro. Für einen internationalen Standardbrief will die Post künftig 1,45 Euro statt bislang 1,25 Euro verlangen. Auch für Postkarten sowie Groß- und Maxibriefe sind höhere Preise vorgesehen. Trotz der kräftigen Erhöhung betont der Konzern, dass das deutsche Standardbriefporto weiterhin unter dem europäischen Durchschnitt von 1,52 Euro liegen werde. Für Privathaushalte sollen die Mehrkosten überschaubar bleiben. Laut Deutscher Post dürften die durchschnittlichen monatlichen Portoausgaben um lediglich rund 75 Cent steigen.

    Immer weniger Briefe, immer höhere Kosten

    Hinter den steigenden Preisen steckt ein grundlegendes Problem: Die Deutschen verschicken immer weniger Briefe. E-Mails und andere digitale Kommunikationsformen ersetzen zunehmend den klassischen Briefverkehr. Gleichzeitig muss die Deutsche Post weiterhin ein flächendeckendes Zustellnetz aufrechterhalten. Die Kosten für Personal, Energie und Infrastruktur verteilen sich dadurch auf immer weniger Sendungen.

    Die Bundesnetzagentur hat deshalb einen durchschnittlichen Preiserhöhungsspielraum von 20,35 Prozent für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen. Das endgültige Genehmigungsverfahren läuft noch. DHL-Vorständin Nikola Hagleitner betont, dass dieser Wandel in Deutschland anders als in vielen europäischen Ländern ohne staatliche Unterstützung bewältigt werden müsse. Preiserhöhungen seien deshalb unvermeidbar.

    Auch Geschäftskunden sollen mehr zahlen

    Neben dem Briefporto plant DHL Anpassungen der Paketpreise für Geschäftskunden. Diese unterliegen einem anderen Verfahren und stehen nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Portoprüfung der Bundesnetzagentur. Für DHL ist die Preisstrategie von erheblicher Bedeutung. Denn während die Briefmengen strukturell zurückgehen, steigen die Anforderungen an die Zustellinfrastruktur.

    Was bedeutet das für die DHL-Aktie?

    Aus Anlegersicht könnten die höheren Briefpreise helfen, steigende Kosten abzufedern und die Profitabilität des deutschen Postgeschäfts zu stabilisieren. Allerdings bedeutet ein Portoanstieg um 21 Prozent nicht automatisch entsprechend höhere Umsätze. Entscheidend bleibt, wie stark die Sendungsmengen weiter sinken und welcher Anteil der höheren Einnahmen durch zusätzliche Kosten aufgezehrt wird. Die geplante Preisanpassung ist deshalb vor allem ein Versuch, die Wirtschaftlichkeit eines langfristig schrumpfenden Geschäfts zu sichern. Für die DHL-Aktie dürften neben dem deutschen Briefgeschäft weiterhin die Entwicklung der internationalen Logistikmärkte, das Paketgeschäft und die operative Marge entscheidend sein.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Briefe 21 % teurer? DHL langt kräftig zu: Ab Januar droht der nächste Preis-Schock! Die Deutsche Post will das Briefporto ab 2027 um 21 Prozent auf 1,15 Euro erhöhen. Damit reagiert DHL auf steigende Kosten und sinkende Briefmengen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     