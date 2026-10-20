DHL langt kräftig zu: Ab Januar droht der nächste Preis-Schock!

Die Deutsche Post, Teil des Logistikkonzerns DHL Group , plant für das kommende Jahr eine deutliche Erhöhung der Briefpreise, wie Reuters berichtet. Ab dem 1. Januar 2027 soll ein Standardbrief innerhalb Deutschlands 1,15 Euro statt bisher 0,95 Euro kosten. Das entspricht einem Preissprung von rund 21 Prozent. Auch internationale Sendungen und andere Briefprodukte sollen teurer werden. Die geplanten Änderungen müssen allerdings noch von der Bundesnetzagentur genehmigt werden.

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21 Prozent mehr: Diese Briefe werden teurer

Neben dem Standardbrief soll auch der Kompaktbrief im Preis steigen – von 1,10 Euro auf 1,25 Euro. Für einen internationalen Standardbrief will die Post künftig 1,45 Euro statt bislang 1,25 Euro verlangen. Auch für Postkarten sowie Groß- und Maxibriefe sind höhere Preise vorgesehen. Trotz der kräftigen Erhöhung betont der Konzern, dass das deutsche Standardbriefporto weiterhin unter dem europäischen Durchschnitt von 1,52 Euro liegen werde. Für Privathaushalte sollen die Mehrkosten überschaubar bleiben. Laut Deutscher Post dürften die durchschnittlichen monatlichen Portoausgaben um lediglich rund 75 Cent steigen.

Immer weniger Briefe, immer höhere Kosten

Hinter den steigenden Preisen steckt ein grundlegendes Problem: Die Deutschen verschicken immer weniger Briefe. E-Mails und andere digitale Kommunikationsformen ersetzen zunehmend den klassischen Briefverkehr. Gleichzeitig muss die Deutsche Post weiterhin ein flächendeckendes Zustellnetz aufrechterhalten. Die Kosten für Personal, Energie und Infrastruktur verteilen sich dadurch auf immer weniger Sendungen.

Die Bundesnetzagentur hat deshalb einen durchschnittlichen Preiserhöhungsspielraum von 20,35 Prozent für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen. Das endgültige Genehmigungsverfahren läuft noch. DHL-Vorständin Nikola Hagleitner betont, dass dieser Wandel in Deutschland anders als in vielen europäischen Ländern ohne staatliche Unterstützung bewältigt werden müsse. Preiserhöhungen seien deshalb unvermeidbar.

Auch Geschäftskunden sollen mehr zahlen

Neben dem Briefporto plant DHL Anpassungen der Paketpreise für Geschäftskunden. Diese unterliegen einem anderen Verfahren und stehen nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Portoprüfung der Bundesnetzagentur. Für DHL ist die Preisstrategie von erheblicher Bedeutung. Denn während die Briefmengen strukturell zurückgehen, steigen die Anforderungen an die Zustellinfrastruktur.

Was bedeutet das für die DHL-Aktie?

Aus Anlegersicht könnten die höheren Briefpreise helfen, steigende Kosten abzufedern und die Profitabilität des deutschen Postgeschäfts zu stabilisieren. Allerdings bedeutet ein Portoanstieg um 21 Prozent nicht automatisch entsprechend höhere Umsätze. Entscheidend bleibt, wie stark die Sendungsmengen weiter sinken und welcher Anteil der höheren Einnahmen durch zusätzliche Kosten aufgezehrt wird. Die geplante Preisanpassung ist deshalb vor allem ein Versuch, die Wirtschaftlichkeit eines langfristig schrumpfenden Geschäfts zu sichern. Für die DHL-Aktie dürften neben dem deutschen Briefgeschäft weiterhin die Entwicklung der internationalen Logistikmärkte, das Paketgeschäft und die operative Marge entscheidend sein.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion