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    Britische Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Angriffen schützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Großbritannien entsendet Eurofighter zum Schutz Riads
    • Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Drohnen schützen
    • Huthi-Angriffe fordern Tote und bedrohen Schiffe
    Britische Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Angriffen schützen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    LONDON/RIAD (dpa-AFX) - Großbritannien entsendet Kampfjets zum Schutz Saudi-Arabiens gegen Angriffe durch die Huthi-Miliz im Jemen. Das sagte der britische Verteidigungsminister Wes Streeting der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Flugzeuge vom Typ Eurofighter sollen demnach für defensive Einsätze verwendet werden.

    Streeting bezeichnete die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien als "absolut niederträchtig." Die Eurofighter sollen demnach helfen, den Verbündeten vor Drohnen und Raketen aus dem Jemen zu schützen und ergänzten die bereits in dem Land stationierten Kräfte. Vergangenen Monat hatte Großbritannien bereits zugesagt, Riad in dem Konflikt durch Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge zu unterstützen.

    Schwere Schläge versetzt

    Die mit dem Iran verbündete Huthi-Milz hat dem arabischen Königreich zuletzt schwere Schläge versetzt. Bei einem Raketenangriff auf den Flughafen in der Hauptstadt Riad in diesem Monat kamen 13 Menschen ums Leben und mehr als 300 wurden verletzt.

    Zuvor hatten die Huthi die wichtige Ost-West-Pipeline angegriffen. Durch Vorstöße im Jemen hatten sie zudem die jemenitische Küste nahe der Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht, von der aus sie saudische Schiffe bedrohen.

    Saudi-Arabien führt eine Militärkoalition an, die seit etlichen Jahren gegen die Huthi im Jemen kämpft. Dabei kommt es insbesondere immer wieder zu saudischen Luftangriffen im Jemen, bei denen nach Huthi-Angaben auch viele Zivilisten ums Leben kommen./cmy/DP/jha





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