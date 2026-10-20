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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Vodafone auf 'Underweight' und Ziel auf 105 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Vodafone-Ziel auf 105 Pence
    • Barclays stuft Vodafone auf Underweight herab
    • Satellitentechnik und KI gefährden Branchenzuflüsse
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Vodafone auf 'Underweight' und Ziel auf 105 Pence
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte auch OTE, Proximus und Telefonica ab. Er empfahl derweil KPN und Telia. Deutsche Telekom beließ er bei gesunkenem Kursziel auf "Overweight"./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

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    ISIN:GB00BH4HKS39WKN:A1XA83
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 1,421 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0475. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 155,00GBP was eine Bandbreite von -29,82 %/+10.777,19 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 105 Euro



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