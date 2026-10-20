ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Vodafone auf 'Underweight' und Ziel auf 105 Pence
- Barclays senkt Vodafone-Ziel auf 105 Pence
- Barclays stuft Vodafone auf Underweight herab
- Satellitentechnik und KI gefährden Branchenzuflüsse
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte auch OTE, Proximus und Telefonica ab. Er empfahl derweil KPN und Telia. Deutsche Telekom beließ er bei gesunkenem Kursziel auf "Overweight"./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 1,421 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0475. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 155,00GBP was eine Bandbreite von -29,82 %/+10.777,19 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 105 Euro
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Community Beiträge zu Vodafone Group - A1XA83 - GB00BH4HKS39
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Vodafone-Idea sind weiter auf Turnaround-Kurs. Wie neueste Zahlen der Indischen Telekommunikationsbehörde (TRAI) zeigen, konnte "Vi" allein im August den Kundenstamm um über 500.000 steigern. Das ist der größte Kundenzuwachs in einem Monat, seit der Gründung 2018 (Fusion von Vodafone India + Idea Cellular).
Das ist mal ein echter Paukenschlag!
Ich möchte gerne einmal ein paar Anmerkungen zum Thema Analyse machen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Analysten derUBS etc. Bei einem Kurs von 0,80 Ziele von 0,70 ct. Unentwegt rausgehauen haben. Zwischenzeitlich ist der Kurs um ca. 70% gestiegen. Der Markt ist nicht annähernd um diesen Wert gestiegen. Echte outperformance also.Was soll so etwas von Menschen die 100tausende Euros hierfür bekommen und zudem eine viel bessere informationsqualität haben was zahlen und Wettbewerber angeht. Wirklich eine armutsbekundung für so eine berufsgruppe und definitiv antrieb sich selbst eine Meinung zu bilden. Unsere basher waren da Leichtgewichte.