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    Fortuna stößt in der Lindero-Mine in Argentinien auf einen Goldgehalt von 0,96 g/t über eine Mächtigkeit von 350 Metern

    Fortuna stößt in der Lindero-Mine in Argentinien auf einen Goldgehalt von 0,96 g/t über eine Mächtigkeit von 350 Metern
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ... freut sich, die Ergebnisse der Infill-Bohrungen bekannt zu geben, die darauf abzielten, die offene Mineralisierung in der Tiefe zu erproben und die abgeleiteten Mineralressourcen unterhalb des aktuellen Tagebauentwurfs für die gesamte Lebensdauer der Mine („LOM“) der Gold-Porphyr-Lagerstätte in der Lindero-Mine in Argentinien aufzuwerten. Die Ergebnisse bestätigen, dass sich die Goldmineralisierung deutlich unterhalb des aktuellen Reserven-Tagebauentwurfs erstreckt. Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, erklärte: „Das Infill-Bohrprogramm 2026 lieferte mehrere Durchschneidungen mit Goldgehalten, die den im Blockmodell geschätzten entsprechenden Gehalten entsprachen oder diese übertrafen.“ Chapman fügte hinzu: „Wir integrieren die Bohrergebnisse in ein aktualisiertes Blockmodell und eine überarbeitete Tagebauplanung, deren Fertigstellung bis zum Jahresende angestrebt wird. Diese Arbeiten werden einen überarbeiteten LOM-Plan und eine aktualisierte Mineralreservenabschätzung für Lindero unterstützen, wobei sowohl die aufgewertete Goldmineralisierung als auch die bestehenden angezeigten Mineralressourcen berücksichtigt werden, die sich derzeit unterhalb des Tagebaus befinden.“ Chapman schloss mit den Worten: „Diese Zone bleibt in der Tiefe offen.“

     

    Highlights der Bohrungen in der Lindero-Mine

     

    LDH-259:

    0,85 g/t Au über eine Bohrlänge von 236 Metern ab der Oberfläche

     

    LDH-260:

    0,98 g/t Au über eine Bohrlänge von 281 Metern ab der Oberfläche

     

    LDH-261:

     

     

    1,05 g/t Au über eine Bohrlänge von 143 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

    2,35 g/t Au über eine Bohrlänge von 10 Metern ab 17 Metern

    0,72 g/t Au über eine Bohrlänge von 149,6 Metern ab 149 Metern, einschließlich

    2,07 g/t Au über eine Bohrlänge von 4 Metern ab 163 Metern sowie

    5,52 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 205 Metern sowie

    3,95 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 253 Metern

     

    LDH-262:

    0,67 g/t Au über eine Bohrlänge von 164 Metern ab 2 Metern

     

    LDH-265:

    0,60 g/t Au über eine Bohrlänge von 224 Metern ab der Oberfläche

     

    LDH-267:

    0,70 g/t Au über eine Bohrlänge von 263 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

    2,79 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 38 Metern

     

    LDH-271:

    0,94 g/t Au über eine Bohrlänge von 134 Metern ab 144 Metern

     

    LDH-272:

    0,96 g/t Au über eine Bohrlänge von 350 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

    2,20 g/t Au über eine Bohrlänge von 6 Metern ab 10 Metern sowie

    2,45 g/t Au über eine Bohrlänge von 4 Metern ab 302 Metern sowie

    2,22 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 316 Metern

     

    LDH-273:

    0,71 g/t Au über eine Bohrlänge von 203 Metern ab 156 Metern, einschließlich

    2,02 g/t Au über eine Bohrlänge von 2 Metern ab 184 Metern

     

    LDH-286:

    1,02 g/t Au über eine Bohrlänge von 134 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

    2,06 g/t Au über eine Bohrlänge von 13 Metern ab 0 Metern

     

    LDH-288:

    0,56 g/t Au über eine Bohrlänge von 254 Metern ab der Oberfläche, einschließlich

     

     

    Hinweis: Die Goldmineralisierung bei Lindero ist kreisförmig und steht in Zusammenhang mit einer Porphyr-Intrusion; daher kann für die Angabe der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten kein spezifischer Azimut oder Neigungswinkel definiert werden.

     

    Das Bohrprogramm 2026 umfasste 31 Diamantbohrlöcher („DD“) mit einer Gesamtlänge von 8.534 Metern und wurde aufgrund der Erfolge bei den ersten Bohrlöchern gegenüber dem ursprünglich geplanten Programm von 6.000 Metern erweitert. Das Programm verfolgte zwei Ziele: Erstens die Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcen unterhalb des aktuellen LOM-Tagebauentwurfs im südlichen Teil der Lagerstätte Lindero, wo in der Tiefe eine Mineralisierung mit höherem Goldgehalt identifiziert wurde. Zweitens sollten metallurgische Proben gewonnen werden, um die prognostizierten Ausbeuten in den Gebieten zu bestätigen, deren Abbau in den nächsten zwei Jahren geplant ist. Bei den Bohrungen zur Aufwertung wurde in mehreren Bohrlöchern erfolgreich eine höher als erwartete Goldmineralisierung durchschlagen, wie beispielsweise in LDH-259, das 0,85 g/t Au über 236 Meter ab Oberfläche durchteufte, darunter 94 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 0,66 g/t Au unterhalb des aktuellen Tagebauentwurfs (siehe Abbildung 1) sowie LDH-272, das 0,96 g/t Au über 350 Meter ab der Oberfläche durchteufte, einschließlich 98 Metern mit einem Durchschnittsgehalt von 0,91 g/t Au unterhalb des Tagebauentwurfs (siehe Abbildung 2). Eine aktualisierte Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven wird zur Aufnahme in den konsolidierten Jahresabschluss erstellt, dessen Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist.

     

    Die Goldmineralisierung in der Lagerstätte Lindero bildet einen kreisförmigen Körper mit einem Durchmesser von etwa 600 Metern und erstreckt sich vertikal mehr als 300 Meter unterhalb der aktuellen topografischen Oberfläche. Die Verteilung der Goldmineralisierung weist einen starken Zusammenhang mit der Lithologie, Stockwork-Adern und Alterationskomplexen auf. Höhere Goldgehalte von mehr als 1 g/t Au, die durch naturbelassenes, leicht aufbereitbares Gold gekennzeichnet sind, stehen häufig in Zusammenhang mit sigmoidalen Stockwerken aus Quarz, Quarz-Magnetit-Sulfid, Biotit-Magnetit-Chalkopyrit, Magnetit-Chalkopyrit sowie Quarz-Limonit-Hämatit, die eng mit einer K-Feldspat-Alteration verbunden sind. Dieser Zusammenhang tritt am häufigsten in den südlichen und östlichen Teilen der Lagerstätte auf, wo die höchsten Goldgehalte vorkommen. Dort, wo eine oder mehrere Stockwork-Arten fehlen oder die Klüftung weniger ausgeprägt ist, ist die Mineralisierung tendenziell schwächer und die Goldgehalte liegen bei etwa 0,4 g/t Au.

     

    Abbildung 1: Querschnitt 2623075E der Lindero-Mine mit der Bohrung LDH-259

     

     

    Abbildung 2: Querschnitt 7226125N der Lindero-Mine mit der Bohrung LDH-272

     

     

    Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA – QC)

     

    Bei allen vom Unternehmen durchgeführten Bohrungen wurden die folgenden Verfahren und Methoden angewendet. Alle Bohrungen wurden unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Unternehmens durchgeführt.

     

    Alle DD-Bohrungen begannen mit Diamantbohrkronen der Größe HQ, bevor bei Durchbohren von frischem Gestein auf NQ-Bohrkronen umgestellt wurde. Der Bohrkern wurde protokolliert und für die Probenahme in Standardlängen von zwei Metern oder bis zu einer geologischen Grenze markiert. Die Proben wurden anschließend mit einer Diamantsäge in zwei gleiche Hälften geschnitten. Eine Hälfte des Bohrkerns verblieb in der ursprünglichen Kernkiste und wurde an einem sicheren Ort auf dem Kernlager des Unternehmens am Projektstandort gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert, in versiegelte Beutel verpackt und bis zum Versand sicher am Standort gelagert.

     

    Alle DD-Proben wurden per kommerziellem Transport zum Aufbereitungslabor von ALS Patagonia S.A. in Mendoza, Argentinien, befördert. Die von ALS Patagonia aufbereiteten Probenpulpe wurden anschließend per kommerziellem Kurierdienst zur ALS-Niederlassung in Lima, Peru, transportiert. Für alle Proben wurde im ALS-Labor in Lima eine routinemäßige Goldanalyse mittels 30-Gramm-Charge und Feuerprobe mit atomarabsorptionsspektrometrischem Abschluss sowie die ME-ICP61-Analyse (Analyse von 34 Elementen mittels Vier-Säuren-ICP-AES) durchgeführt. Proben, deren Analysewerte über 10 ppm Au lagen, wurden erneut mittels einer 30-Gramm-Charge und eines Feuerprobenverfahrens mit gravimetrischem Abschluss analysiert. Zu den Qualitätskontrollverfahren gehörte das systematische Einfügen von Leerproben, Duplikaten und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus fügte ALS eigene Qualitätskontrollproben ein.

     

    Qualifizierte Person

     

    Eric Chapman, Senior Vice President, Technical Services bei Fortuna Mining Corp., ist ein bei Engineers and Geoscientists British Columbia registrierter professioneller Geowissenschaftler (Registrierungsnummer 36328). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Chapman hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, durch Überprüfung geochemischer und geologischer Datenbanken sowie durch Begutachtung von Diamantbohrkernen verifiziert. Es gab keine Einschränkungen hinsichtlich des Verifizierungsprozesses.

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, der Elfenbeinküste und Peru sowie dem Goldprojekt „Diamba Sud“ im Senegal, das sich in der Machbarkeitsphase befindet. Unser Explorationsportfolio erstreckt sich über unsere Betriebsgebiete sowie über Guinea und Guyana. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Interessengruppen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

     

    Jorge A. Ganoza

    CEO und Vorstandsmitglied

    Fortuna Mining Corp.

     

    Investor Relations:

    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Exploration in der Lindero-Mine, einschließlich der Pläne, die Bohrergebnisse bis Ende 2026 in ein aktualisiertes Blockmodell und eine aktualisierte Tagebauplanung einfließen zu lassen, die einen überarbeiteten Lebensdauerplan der Mine und eine aktualisierte Mineralreservenabschätzung für die Lindero-Mine untermauern sollen; Aussagen, wonach eine aktualisierte Mineralressourcen- und Mineralreservenabschätzung zur Aufnahme in den konsolidierten Jahresabschluss erstellt werden soll, dessen Veröffentlichung für das erste Quartal 2027 geplant ist; Aussagen, dass die bebohrte Zone in der Tiefe weiterhin offen ist; Aussagen über die Geschäftsstrategien, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte; die Auswirkungen des Inflationsdrucks auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die künftigen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Erwartungen hinsichtlich der Metallgehaltsschätzungen und die Auswirkungen etwaiger Abweichungen gegenüber den tatsächlich festgestellten Metallgehalten; angenommene und künftige Metallpreise; die Eignung der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; sowie die künftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Begriffen wie „geschätzt“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „vorgeschlagen“, „verwendet“, „detailliert“, „wurde“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegelnd“, „wird“, „erwartet“, „geschätzt“, „ “, „enthaltend“, „verbleibend“, „zu sein“ oder durch Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Produktionsplänen und wirtschaftlicher Rentabilität; Risiken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Unsicherheiten hinsichtlich der Rückführung von Geldern infolge von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Einholung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenzieller Haftungsansprüche; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur- und Klimabedingungen; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens regeln; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas sowie den Konflikten zwischen dem Iran und Israel bzw. den Vereinigten Staaten, und deren möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- - und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, das Eigentumsrecht an den Mineralgrundstücken des Unternehmens zu behalten oder zu erweitern; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von durch das Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerten; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit Gesetzen zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; laufende und potenzielle Gerichtsverfahren; Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Kosten für die Konzentrataufbereitung und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Beschädigungen, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Probleme im Bereich der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

     

    Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Richtigkeit der aktuellen Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens; die Annahme, dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen kommen wird, die das Unternehmen, seine Liegenschaften oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (wobei diese von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung sowie Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; die Dauer und die Auswirkungen geopolitischer Unsicherheiten auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Entwicklungen bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden, einschließlich für den Bau einer Mine im Rahmen des Diamba-Sud-Projekts, für die Erweiterung der Aufbereitungsanlage und für den Einsatz des Untertageabbaus in der Séguéla-Mine; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens beeinträchtigen, sowie weitere hierin dargelegte Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

     

    Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich Mineralressourcen und -reserven

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die hierin enthaltenen Informationen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

     

    Anhang 1: Details zu den Bohrlöchern und Untersuchungsergebnisse der Lindero-Mine

     

    Bohrloch-ID

    Ostkoordinate (POSGAR94_2)

    Nordkoordinate (POSGAR94_2)

    Höhe (m)

    EOH1,2 Tiefe (m)

    UTM Azimut

    Neigung

    Tiefe 2 ab (m)

    Tiefe 2 Bis (m)

    Bohrung2 Breite (m)

    Au (ppm)

    LDH-258

    2623035

    7.226.080

    3.748

    269

    98,51

    -68,98

    0

    186

    186

    0,60

     

     

     

     

     

     

     

    194

    252

    58

    0,53

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    198

    202

    4

    2,37

    LDH-259

    2623080

    7226050

    3747

    281

    180

    -90,0

    0,0

    236

    236

    0,85

    LDH-260

    2623025

    7226090

    3748

    281

    270

    -75,0

    0,0

    281

    281

    0,98

    LDH-261

    2623029

    7226090

    3748

    298,6

    90

    -76,0

    0,0

    143

    143

    1,05

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    17,0

    27

    10

    2,35

     

     

     

     

     

     

     

    149,0

    298,6

    149,6

    0,72

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    163,0

    167

    4

    2,07

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    205,0

    207

    2

    5,52

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    253,0

    255

    2

    3,95

    LDH-262

    2623236

    7226050

    3748

    230

    0

    -90,0

    2,0

    166

    164

    0,67

     

     

     

     

     

     

     

    178,0

    192

    14

    0,59

     

     

     

     

     

     

     

    208,0

    230

    22

    0,32

    LDH-263

    2623101

    7226145

    3804

    341

    180

    -77,0

    0,0

    102

    102

    0,62

     

     

     

     

     

     

     

    134,0

    288

    154

    0,60

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    172,0

    174

    2

    4,68

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    194,0

    196

    2

    2,46

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    204,0

    208

    4

    2,69

     

     

     

     

     

     

     

    292,0

    334

    42

    0,33

    LDH-264

    2622973

    7226050

    3787

    299

    270

    -80,0

    0,0

    130

    130

    0,47

     

     

     

     

     

     

     

    134,0

    168

    34

    0,37

     

     

     

     

     

     

     

    202,0

    210

    8

    0,29

     

     

     

     

     

     

     

    246,0

    278

    32

    0,28

     

     

     

     

     

     

     

    286,0

    299

    13

    0,24

    LDH-265

    2623105

    7226137

    3804

    362

    270

    -78,0

    0,0

    224

    224

    0,60

     

     

     

     

     

     

     

    262,0

    272

    10

    0,31

     

     

     

     

     

     

     

    336,0

    344

    8

    0,26

    LDH-266

    2623147

    7226116

    3796

    302

    270

    -90,0

    22,0

    152

    130

    0,68

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    104,0

    108

    4

    4,40

     

     

     

     

     

     

     

    182,0

    242

    60

    0,36

     

     

     

     

     

     

     

    244,0

    267

    23

    0,38

     

     

     

     

     

     

     

    269,0

    281

    12

    0,34

     

     

     

     

     

     

     

    287,0

    302

    15

    0,44

    LDH-267

    2622943

    7226100

    3793

    263

    270

    -80,0

    0,0

    263

    263

    0,70

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    38,0

    40

    2

    2,79

    LDH-268

    2622943

    7226175

    3800

    251

    0

    -90,0

    92,0

    106

    14

    0,28

     

     

     

     

     

     

     

    116,0

    134

    18

    0,32

     

     

     

     

     

     

     

    136,0

    250

    114

    0,43

    LDH-269

    2622923

    7226148

    3798

    380

    90

    -80,0

    76,0

    116

    40

    0,29

     

     

     

     

     

     

     

    118,0

    156

    38

    0,35

     

     

     

     

     

     

     

    160,0

    342

    182

    0,49

     

     

     

     

     

     

     

    344,0

    368

    24

    0,27

    LDH-270

    2622897

    7226111

    3798

    302

    90

    -80,0

    0,0

    106

    106

    0,47

     

     

     

     

     

     

     

    108,0

    152

    44

    0,31

     

     

     

     

     

     

     

    154,0

    204

    50

    0,33

     

     

     

     

     

     

     

    210,0

    232

    22

    0,31

     

     

     

     

     

     

     

    244,0

    294

    50

    0,45

    LDH-271

    2622980

    7226200

    3803

    407

    0

    -90,0

    0,0

    54

    54

    0,44

     

     

     

     

     

     

     

    108,0

    142

    34

    0,40

     

     

     

     

     

     

     

    144,0

    278

    134

    0,94

     

     

     

     

     

     

     

    284,0

    356

    72

    0,75

    LDH-272

    2622912

    7226124

    3798

    350

    91,87

    -74,29

    0,0

    350

    350

    0,96

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    10,0

    16

    6

    2,20

     

     

     

     

     

     

    und

    302,0

    306

    4

    2,45

     

     

     

     

     

     

    und

    316,0

    318

    2

    2,22

    LDH-273

    2622942

    7226224

    3795

    359

    283,82

    -88,98

    28,0

    38

    10

    0,26

     

     

     

     

     

     

     

    156,0

    359

    203

    0,71

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    184,0

    186

    2

    2,02

    LDH-274

    2622936

    7226177

    3799

    380

    351,05

    -89,2

    104,0

    114

    10

    0,38

     

     

     

     

     

     

     

    122,0

    248

    126

    0,40

     

     

     

     

     

     

     

    252,0

    270

    18

    0,33

     

     

     

     

     

     

     

    278,0

    290

    12

    0,42

     

     

     

     

     

     

     

    318,0

    368

    50

    0,44

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    320,0

    322

    2

    1,63

    LDH-275

    2623384

    7226150

    3796

    257

    270,73

    -73,16

    0,0

    9

    9

    0,93

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    5,0

    7

    2

    2,31

     

     

     

     

     

     

     

    17,0

    203

    186

    0,53

     

     

     

     

     

     

     

    205,0

    217

    12

    0,50

     

     

     

     

     

     

     

    223,0

    257

    34

    0,75

    LDH-276

    2623340

    7226235

    3787

    296

    187,55

    -79,03

    0,0

    19

    19

    0,30

     

     

     

     

     

     

     

    21,0

    77

    56

    0,33

     

     

     

     

     

     

     

    83,0

    117

    34

    0,29

     

     

     

     

     

     

     

    119,0

    253

    134

    0,46

     

     

     

     

     

     

     

    263,0

    296

    33

    0,69

    LDH-277

    2623259

    7.226.184

    3788

    320

    132,03

    -88,9

    0,0

    30

    30

    0,36

     

     

     

     

     

     

     

    40,0

    150

    110

    0,74

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    98,0

    102

    4

    2,82

     

     

     

     

     

     

     

    158,0

    186

    28

    0,32

     

     

     

     

     

     

     

    196,0

    240

    44

    0,47

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    208,0

    210

    2

    1,28

     

     

     

     

     

     

     

    298,0

    320

    22

    0,30

    LDH-278

    2623280

    7226222

    3788

    324

    86,64

    -79,73

    0,0

    53

    53

    0,55

     

     

     

     

     

     

     

    168,0

    194

    26

    0,29

     

     

     

     

     

     

     

    196,0

    234

    38

    0,43

     

     

     

     

     

     

     

    242,0

    264

    22

    0,31

     

     

     

     

     

     

     

    304,0

    324

    20

    0,28

    LDH-279

    2623300

    7226221

    3788

    299

    181,03

    -77,19

    0,0

    22

    22

    0,35

     

     

     

     

     

     

     

    44,0

    56

    12

    0,22

     

     

     

     

     

     

     

    62,0

    80

    18

    0,28

     

     

     

     

     

     

     

    86,0

    112

    26

    0,32

     

     

     

     

     

     

     

    124,0

    208

    84

    0,42

     

     

     

     

     

     

     

    210,0

    238

    28

    0,43

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    236,0

    238

    2

    2,03

     

     

     

     

     

     

     

    244,0

    260

    16

    0,33

     

     

     

     

     

     

     

    272,0

    299

    27

    0,54

    LDH-280

    2623360

    7.226.250

    3787

    113

    247,99

    -89,79

    0,0

    76

    76

    0,34

     

     

     

     

     

     

     

    82,0

    113

    31

    0,28

    LDH-281

    2623377

    7226202

    3790

    164

    270

    -70,0

    0,0

    77

    77

    0,38

     

     

     

     

     

     

     

    83,0

    134

    51

    0,41

    LDH-282

    2623234

    7226049

    3756

    299

    0

    -90,0

    0,0

    170

    170

    0,60

     

     

     

     

     

     

     

    178,0

    226

    48

    0,41

     

     

     

     

     

     

     

    228,0

    292

    64

    0,72

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    236,0

    240

    4

    2,26

    LDH-283

    2622921

    7226198

    3796

    290

    270

    -72,0

    43,0

    51

    8

    0,26

     

     

     

     

     

     

     

    55,0

    65

    10

    0,42

     

     

     

     

     

     

     

    71,0

    194

    123

    0,60

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    156

    194

    38

    0,30

     

     

     

     

     

     

     

    206,0

    230

    24

    0,61

    LDH-284

    2622889

    7226350

    3843

    179

    90

    -70,0

    0,0

    179

    179

    0,67

    LDH-285

    2622990

    7226400

    3799

    140

    0

    -90,0

    0,0

    139

    139

    0,58

    LDH-286

    2623049

    7226389

    3780

    134

    0

    -90,0

    0,0

    134

    134

    1,02

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    0,0

    13

    13

    2,06

    LDH-287

    2623161

    7226378

    3772

    110

    276,95

    -73,19

    10,0

    24

    14

    0,34

     

     

     

     

     

     

     

    30,0

    110

    80

    0,60

     

     

     

     

     

     

    Einschließlich

    52,0

    54

    2

    4,68

    LDH-288

    2623160

    7226378

    3772

    254

    317,52

    -89,52

    0,0

    254

    254

    0,56

    Anmerkungen:

    1. EOH: Bohrlochende

    2. Tiefen und Mächtigkeiten werden auf die nächste signifikante Dezimalstelle gerundet angegeben

    3. Die Goldmineralisierung bei Lindero ist kreisförmig und steht in Zusammenhang mit einer Porphyr-Intrusion; daher kann für die Angabe der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten kein spezifischer Azimut oder Neigungswinkel definiert werden

     


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    Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 9,41EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.




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    Fortuna stößt in der Lindero-Mine in Argentinien auf einen Goldgehalt von 0,96 g/t über eine Mächtigkeit von 350 Metern Fortuna_20-10-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – freut sich, die Ergebnisse der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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