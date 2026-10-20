Börsen Update Europa - 20.10. - AT 20 schwach -1,52 %

Der MDAX steht bei 30.013,02 PKT und verliert bisher -1,10 %. Top-Werte: Porsche AG +1,04 %, United Internet +0,88 %, AUMOVIO +0,77 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -6,24 %, Deutz -5,99 %, Aurubis -5,90 %

Der DAX steht bei 25.132,25 PKT und verliert bisher -0,20 %. Top-Werte: E.ON +1,69 %, Scout24 +1,41 %, Fresenius Medical Care +1,25 % Flop-Werte: Vonovia -3,04 %, Siemens -2,82 %, Hochtief -2,76 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Raiffeisen Bank International!

Der TecDAX steht bei 3.975,83 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: ATOSS Software +1,21 %, Siemens Healthineers +1,02 %, United Internet +0,88 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -9,06 %, OHB -8,64 %, Verbio -6,62 %

Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:34) bei 6.089,80 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Sanofi +2,55 %, argenx +2,24 %, ENI +1,75 %

Flop-Werte: Nokia -3,17 %, Siemens -2,82 %, Infineon Technologies -2,39 %

Der AT 20 steht aktuell (13:43:18) bei 6.407,92 PKT und fällt um -1,52 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,31 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,89 %, Lenzing +0,57 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,01 %, Raiffeisen Bank International -1,96 %

Der CH 20 steht bei 14.402,43 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,61 %, Alcon +2,05 %, Sandoz Group +1,96 %

Flop-Werte: ABB -5,21 %, UBS Group -0,96 %

Der SE 30 steht aktuell (13:57:25) bei 3.215,89 PKT und fällt um -1,05 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +2,29 %, AstraZeneca +1,55 %, Telia Company +1,37 %

Flop-Werte: ABB -5,21 %, Alfa Laval -2,45 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.595,00 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +2,08 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,03 %, Piraeus Port Authority +0,93 %

Flop-Werte: Viohalco -3,04 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,09 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,88 %