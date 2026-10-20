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    Besonders beachtet!

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    tonies Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +5,34 % - 20.10.2026

    Kursbewegung von +5,34 % bei tonies Registered (A) am 20.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - tonies Registered (A) - Aktie schießt in die Höhe +5,34 % - 20.10.2026
    Foto: 916319805

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    tonies Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2026

    Mit einer Performance von +5,34 % konnte die tonies Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der tonies Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +4,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 13,810, mit einem Plus von +5,34 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei tonies Registered (A) einen Gewinn von +13,38 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um +16,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +29,51 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,99 % geändert.

    tonies Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,60 %
    1 Monat +17,40 %
    3 Monate +13,38 %
    1 Jahr +64,46 %
    Stand: 20.10.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Mrd.EUR € wert.

    Tonies auf Hoch seit 2021 - Oddo BHF setzt auf gute Zahlen


    Die Aktien von Tonies sind am Dienstag im eigentlich schwachen Marktumfeld mit 13,56 Euro auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2021 geklettert. Charttechnisch ist der Weg frei zum damaligen Rekord bei 14,20 Euro. Analyst Sinan Doganli von der …

    Die Aktie von tonies Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 39,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,82 %.

    Lohnt sich ein Investment in die tonies Registered (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der tonies Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur tonies Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    tonies Registered (A)

    +4,73 %
    +17,99 %
    +17,99 %
    +14,05 %
    +64,14 %
    +192,39 %
    +16,48 %
    +40,43 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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