Vonovia Aktie fällt auf 16,000€ - 20.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Vonovia Aktie. Mit einer Performance von -3,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Vonovia: Nach einem Rückgang von -1,31 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Vonovia, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -24,26 % Verlust nach sich zog.

Auf Wochensicht hat die Vonovia Aktie damit -2,47 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vonovia um -35,19 % verloren.

Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,47 % 1 Monat -8,72 % 3 Monate -24,26 % 1 Jahr -42,02 %

Informationen zur Vonovia Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:02 Uhr

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,37 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Vonovia

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -0,79 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -1,79 %. LEG Immobilien verliert -1,74 % Aroundtown notiert im Minus, mit -3,58 %.

Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,47 %, über 10 Jahre bei -4,96 %.

Lohnt sich ein Investment in die Vonovia Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vonovia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vonovia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.