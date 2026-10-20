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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie fällt auf 16,000€ - 20.10.2026

    Die Vonovia Aktie notiert am 20.10.2026 mit -3,12 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie fällt auf 16,000€ - 20.10.2026
    Foto: 1187094003

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Wie hat sich die Vonovia-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Vonovia Aktie. Mit einer Performance von -3,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Vonovia: Nach einem Rückgang von -1,31 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Vonovia, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -24,26 % Verlust nach sich zog.

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    Auf Wochensicht hat die Vonovia Aktie damit -2,47 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vonovia um -35,19 % verloren.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,47 %
    1 Monat -8,72 %
    3 Monate -24,26 %
    1 Jahr -42,02 %
    Stand: 20.10.2026, 14:02 Uhr

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,37 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 20.10. - AT 20 schwach -1,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    KI-Werte belasten den Dax - Lage trübt sich weiter ein


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Vonovia

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -0,79 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -1,79 %. LEG Immobilien verliert -1,74 % Aroundtown notiert im Minus, mit -3,58 %.

    Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,47 %, über 10 Jahre bei -4,96 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Vonovia Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vonovia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vonovia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Vonovia

    -2,54 %
    -2,47 %
    -8,72 %
    -24,26 %
    -42,02 %
    -21,51 %
    -67,11 %
    -40,47 %
    -4,25 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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