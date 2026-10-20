Ölpreis-Prognose: Brent vor Preisknall auf 150 USD? Ölaktie könnte eskalieren

Die Lockerung der Russland-Sanktionen durch den US-Präsidenten brachte nur eine temporäre Entlastung. Zur Stunde ist Brent-Öl in das zentrale Widerstandscluster 110 / 115 US-Dollar eingedrungen. Der untere Chart verdeutlicht die spektakuläre Konstellation eindrucksvoll. Sollte es dem Ölpreis gelingen, die 115 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, würde eine V-Formation (orange dargestellt) vollendet werden. Anhand der Eckdaten der Formation lässt sich ein theoretisches Preisziel von 150 US-Dollar für Brent-Öl ableiten. Das Preisziel ist theoretischer Natur, sollte aber gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Lage nicht als unmöglich abgetan werden.

Vor dem Hintergrund einer unverändert sehr angespannten fundamentalen Gemengelage richten sich die bangen Blicke der Marktakteure am Ölmarkt auf das hochgradig explosive Chartbild bei Brent-Öl. Bei der US-Sorte WTI sieht die Situation ganz ähnlich aus. Wir bleiben an dieser Stelle jedoch bei Brent-Öl.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Noch liegt das Kaufsignal aber nicht vor bzw. wurde noch nicht ausgelöst. Nicht zuletzt hoffen Gold und Silber, aber auch Aktienindizes wie DAX, Dow Jones Industrial und vor allem der Nasdaq 100 inständig, dass es dabei bleibt – ein weiterer Ölpreisschock würde wahrscheinlich dort heftige Turbulenzen auslösen.

Hoher Spread weist auf enorme Nervosität hin

Der Spread zwischen den Ölsorten ist nach wie vor hoch. Aktuell liegt der Preisunterschied zwischen WTI und Brent bei knapp 11 US-Dollar. In „normalen“ Zeiten liegt die Spanne zwischen 2 und 4 US-Dollar. Der hohe Spread ist Ausdruck der Nervosität im Hinblick auf die fragile Situation bei Brent-Öl. Er weist aber auch auf das Ungleichgewicht bezüglich der Angebotssituation hin, das zwischen Brent und WTI bzw. zwischen Europa / Asien und Nordamerika herrscht.

Ölaktien außer Rand und Band – EOG Resources bricht aus

Sucht man gegenwärtig nach Aktien mit frischen Kaufsignalen oder Ausbruchssituationen, führt kein Weg an den Aktien der Ölkonzerne vorbei. BP, Shell, ExxonMobil oder aber Chevron werden derzeit vom Ölpreisanstieg permanent angetrieben.

Seit langer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die Aktie des US-Schieferölproduzenten EOG Resources. Wenig überraschend weist auch sie ein starkes Kaufsignal auf, gelang ihr doch endlich der Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich 150 / 154 US-Dollar. Am 6. November wird der Ölkonzern Zahlen für das 3. Quartal 2026 vorlegen. Der Quartalsbericht könnte der Aktie weiteren Schwung geben.

Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann wurde mit dem Vorstoß über den Widerstand von 154 US-Dollar ein Kaufsignal mit einem möglichen Ziel 170 / 175 US-Dollar ausgelöst. Ob des exponierten Kursniveaus der Aktie muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 150 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen darunter gehen, ist Vorsicht geboten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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