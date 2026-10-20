OHB - Aktie rauscht in die Tiefe - 20.10.2026

Die OHB Aktie notiert aktuell bei 186,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,75 % nachgegeben, was einem Verlust von -17,90 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,51 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei OHB, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,57 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +16,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +68,97 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,88 % 1 Monat +6,74 % 3 Monate -22,57 % 1 Jahr +66,01 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:03 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,89 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Mond ist näher, als man denkt. OHB könnte von Europas Streben nach mehr Unabhängigkeit profitieren und vor einem kräftigen Gewinnsprung stehen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,12 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,64 %. Lockheed Martin legt um +0,18 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,78 %.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 68,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,44 %, über 10 Jahre bei 26,37 %.

OHB Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der OHB Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur OHB Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.