Ottobock Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,09 % aktuell - 20.10.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Ottobock Aktionäre einen Verlust von -11,98 % hinnehmen.

Der Abwärtstrend bei Ottobock hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -5,09 % zu Buche, die Aktie notiert bei 49,45€. Der Kursrückgang der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,09 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -22,60 %.

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,76 % 1 Monat -8,98 % 3 Monate -11,98 % 1 Jahr -21,46 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:04 Uhr

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Research hat Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Prothesenhersteller dürfte trotz der hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr robuste Quartalszahlen vorlegen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Dienstag …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Ottobock?

Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Stryker notiert im Plus, mit +1,02 %.

Lohnt sich ein Investment in die Ottobock Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Ottobock Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Ottobock Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.