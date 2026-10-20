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    Besonders beachtet!

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    Singulus Technologies Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 20.10.2026

    Kursbewegung von -12,23 % bei Singulus Technologies am 20.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Singulus Technologies Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 20.10.2026

    Singulus Technologies ist ein spezialisierter Maschinenbauer mit Fokus auf nachhaltige Technologien in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie. Die Maschinen sind für Oberflächenveredelung und Vakuumbeschichtung konzipiert. Trotz starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Applied Materials, punktet Singulus mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und innovativen Technologien.

    Singulus Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2026

    Die Singulus Technologies Aktie notiert aktuell bei 8,1800 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -12,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,1400  entspricht. Der Kursrückgang der Singulus Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,23 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Singulus Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von 0,00 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Singulus Technologies Aktie damit um -23,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Singulus Technologies einen Anstieg von +454,17 %.

    Singulus Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,27 %
    1 Monat -14,01 %
    3 Monate 0,00 %
    1 Jahr +554,10 %
    Stand: 20.10.2026, 14:04 Uhr

    Informationen zur Singulus Technologies Aktie

    Es gibt 9 Mio. Singulus Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,17 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,02 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -5,31 %.

    Die Aktie von Singulus Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 76,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,29 %, über 10 Jahre bei 8,51 %.

    Singulus Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Singulus Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Singulus Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Singulus Technologies

    -13,73 %
    -23,27 %
    -14,01 %
    0,00 %
    +554,10 %
    +353,41 %
    +130,64 %
    +91,83 %
    +32,15 %
    ISIN:DE000A1681X5WKN:A1681X
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