Millennial Potash erweitert die Kalimineralisierung im Rahmen seines Kaliprojekts Banio in Gabun auf eine Mächtigkeit von 120 Metern, während die Bohrung BA-006 weiter in die Tiefe vorangetrieben wird

20. Oktober 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... – freut sich, weitere Bohrerfolge bei seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben, wo die Verlängerung der Bohrung BA-006 am Zielgebiet „North“ weitere rund 40 m einer robusten Kalimineralisierung durchschnitten hat, wodurch sich die kumulierte Kalimineralisierung auf 120 Meter erstreckt. Das Bohrloch BA-006, das auf eine Endtiefe von 735,32 m erweitert wurde, hat nun insgesamt etwa 120 m Kalimineralisierung durchschnitten – eine beeindruckende Steigerung gegenüber den zuvor identifizierten etwa 80 m (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2026). Dieses herausragende Ergebnis unterstreicht einmal mehr die Ausmaße des mineralisierten Systems und das wachsende Potenzial des Kaliprojekts Banio.