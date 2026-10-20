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    Millennial Potash erweitert die Kalimineralisierung im Rahmen seines Kaliprojekts Banio in Gabun auf eine Mächtigkeit von 120 Metern, während die Bohrung BA-006 weiter in die Tiefe vorangetrieben wird

    Millennial Potash erweitert die Kalimineralisierung im Rahmen seines Kaliprojekts Banio in Gabun auf eine Mächtigkeit von 120 Metern, während die Bohrung BA-006 weiter in die Tiefe vorangetrieben wird
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    20. Oktober 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... freut sich, weitere Bohrerfolge bei seinem Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben, wo die Verlängerung der Bohrung BA-006 am Zielgebiet „North“ weitere rund 40 m einer robusten Kalimineralisierung durchschnitten hat, wodurch sich die kumulierte Kalimineralisierung auf 120 Meter erstreckt. Das Bohrloch BA-006, das auf eine Endtiefe von 735,32 m erweitert wurde, hat nun insgesamt etwa 120 m Kalimineralisierung durchschnitten – eine beeindruckende Steigerung gegenüber den zuvor identifizierten etwa 80 m (siehe Pressemitteilung vom 26. August 2026). Dieses herausragende Ergebnis unterstreicht einmal mehr die Ausmaße des mineralisierten Systems und das wachsende Potenzial des Kaliprojekts Banio.

     

    Farhad Abasov, Vorstandsvorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, ein weiteres äußerst vielversprechendes Bohrergebnis aus dem Kaliprojekt Banio bekannt zu geben. Die Ergebnisse aus dem Bohrloch BA-006 sind aus mehreren Gründen von Bedeutung:

     

    1.       BA-006 ist das erste Bohrloch, das alle bekannten Kalizyklen in diesem Gebiet durchdrungen hat, was unsere Interpretation stützt, dass die Evaporitsequenz und die Kalimineralisierung zum westlichen Teil des Projektgebiets hin an Mächtigkeit zunehmen.
    2.       Das Bohrloch hat erneut eine herausragende Kalimineralisierung in Form von abwechselnd auftretendem Carnallit und Halit bestätigt, darunter zahlreiche mächtige Carnallit-Kalischichten mit einer Gesamtmächtigkeit von etwa 120 m.
    3.       BA-006 erweitert den bekannten Kalifußabdruck westlich des derzeitigen Gebiets der Mineralressourcenschätzung („MRE“) erheblich und bringt die Mineralisierung näher an die geplante Aufbereitungsanlage und die geplanten Standorte für Tiefwasserhäfen heran.
    4.       Sobald alle Bohrdaten ausgewertet und zusammengestellt sind, wird eine aktualisierte MRE erstellt, die eine wichtige Grundlage für die laufende endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) bildet. Die DFS liegt weiterhin im Zeitplan für den Abschluss bis Ende 2026.“

     

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