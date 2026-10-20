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    CAS arbeitet mit Microsoft zusammen, um schnellere Innovationen in der Pharma-, Biowissenschafts- und Chemieindustrie zu ermöglichen.

    CAS arbeitet mit Microsoft zusammen, um schnellere Innovationen in der Pharma-, Biowissenschafts- und Chemieindustrie zu ermöglichen.
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    CAS ConnectionsSM integriert vertrauenswürdiges, von Menschen kuratiertes wissenschaftliches Wissen in Microsoft Copilot

    COLUMBUS, Ohio, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CAS, eine Abteilung der American Chemical Society, gab heute die Verfügbarkeit von CAS Connections in Microsoft Copilot bekannt. Der Konnektor ermöglicht Copilot-Kunden den Zugriff auf die CAS Content Collection und CAS NewtonSM, eine für die Wissenschaft entwickelte agentenbasierte KI. CAS und Microsoft haben den Konnektor speziell für Organisationen aus den Bereichen Pharmazie, Biowissenschaften und Chemie entwickelt.

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    CAS connects the world's scientific knowledge to accelerate breakthroughs that improve lives. We empower global innovators to efficiently navigate today's complex data landscape and make confident decisions in each phase of the innovation journey. As a specialist in scientific knowledge management, our team builds the largest authoritative collection of human-curated scientific data in the world and provides essential information solutions, services, and expertise.

    Die Forschungs- und Entwicklungsteams in diesen Branchen sind auf wissenschaftliche Informationen und Fähigkeiten angewiesen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Forscher zugeschnitten sind. CAS Connections integriert mehr als 150 Jahre CAS-gesammeltes wissenschaftliches Wissen und die Konversationsintelligenz von CAS Newton in Copilot, wo viele dieser Teams täglich schreiben, analysieren und zusammenarbeiten. Durch die Integration von sorgfältig ausgewählten wissenschaftlichen Daten in ihren täglichen Arbeitsablauf können Forscher effizienter arbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen.

    „Wissenschaftler in der Arzneimittelforschung und der chemischen Forschung und Entwicklung verlassen sich auf CAS als maßgebliche Quelle für das, was über eine Substanz, eine Reaktion oder ein Ziel bekannt ist", sagte Tim Wahlberg, Interimspräsident von CAS. „In Zusammenarbeit mit Microsoft bringen wir dieses Wissen und diese einzigartigen Fähigkeiten in Microsoft Copilot ein, damit Forscher schneller von ersten Ideen zu neuen Medikamenten und Materialien gelangen können."

    Der Konnektor ermöglicht eine tiefe Integration in gängige F&E-Arbeitsabläufe. Ein Chemiker, der beispielsweise den experimentellen Teil eines Berichts in Microsoft Word verfasst, kann die CAS Registry Number  und die Struktur einer Verbindung bestätigen, die Reaktionsbedingungen und die Verfügbarkeit von Reagenzien anhand der CAS-Einträge überprüfen und die Quelle beim Schreiben zitieren. Ein Experte für geistiges Eigentum in Microsoft Teams kann überprüfen, ob ein bestimmter Stoff in der Patentliteratur vorkommt. Ein Business-Development-Analyst, der eine Lizenzpräsentation in Microsoft PowerPoint erstellt, kann Informationen zur Patentlandschaft hinzufügen, die auf CAS-Inhalte zurückgehen.

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