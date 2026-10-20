MSCI Registered (A) Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 20.10.2026

Anleger bei MSCI Registered (A) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +6,89 % zu und notiert bei 536,80€. Schon gestern ging es für die MSCI Registered (A) Aktie um +0,40 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 536,80€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

MSCI Inc. bietet Index-, ESG- und Risikoanalysen für institutionelle Investoren. Kernprodukte sind Aktienindizes (z.B. MSCI World), Faktor- und ESG-Indizes, Analytics- und Risikomodelle. Starke Marktstellung als globaler Indexanbieter mit hoher Lizenzmacht. Wichtige Konkurrenten: S&P Dow Jones, FTSE Russell, Bloomberg. USP: breite globale Abdeckung, ESG-Datenstärke, starke Verankerung in ETFs.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für MSCI Registered (A)-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -6,35 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MSCI Registered (A) Aktie damit um +1,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MSCI Registered (A) auf +5,31 %.

MSCI Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,18 % 1 Monat +7,10 % 3 Monate -6,35 % 1 Jahr +12,52 %

Informationen zur MSCI Registered (A) Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:05 Uhr

Es gibt 73 Mio. MSCI Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,03 Mrd. € wert.

MSCI Inc. (“MSCI” or the “Company”) (NYSE: MSCI), a leading provider of critical decision support tools and services for the global investment community, today announced its financial results for the three months ended September 30, 2026 (“third …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. FactSet Research Systems notiert im Plus, mit +0,18 %. S&P Global notiert im Plus, mit +0,89 %.

Die Aktie von MSCI Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,66 %, über 10 Jahre bei 21,18 %.

MSCI Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der MSCI Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur MSCI Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.