🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nokia Aktie fällt um -2,91 % - 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nokia Aktie bisher Verluste von -2,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.

    Besonders beachtet! - Nokia Aktie fällt um -2,91 % - 20.10.2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Nokia Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 20.10.2026

    Die Nokia Aktie notiert aktuell bei 7,9380 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,91 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2380  entspricht. Die Talfahrt der Nokia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,9380, mit einem Minus von -2,91 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nokia Corporation!
    Long
    8,07€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,10€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 7,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nokia Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,86 % hinzunehmen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Auf Wochensicht hat die Nokia Aktie damit -11,29 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nokia +42,29 % gewonnen.

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,29 %
    1 Monat -15,92 %
    3 Monate -9,86 %
    1 Jahr +63,39 %
    Stand: 20.10.2026, 14:05 Uhr

    Informationen zur Nokia Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,60 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 20.10. - AT 20 schwach -1,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 20.10. - AT 20 schwach -1,16 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,33 %.

    Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,34 %, über 10 Jahre bei 5,85 %.

    Nokia Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Nokia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nokia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Nokia

    -2,74 %
    -11,27 %
    -15,90 %
    -9,84 %
    +63,43 %
    +159,98 %
    +56,44 %
    +74,15 %
    -37,83 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737
    Nokia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nokia Aktie fällt um -2,91 % - 20.10.2026 Am heutigen Handelstag muss die Nokia Aktie bisher Verluste von -2,91 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     