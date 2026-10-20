Nokia Aktie fällt um -2,91 % - 20.10.2026

Die Nokia Aktie notiert aktuell bei 7,9380€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,91 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2380 € entspricht. Die Talfahrt der Nokia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,9380€, mit einem Minus von -2,91 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nokia Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,86 % hinzunehmen.

Auf Wochensicht hat die Nokia Aktie damit -11,29 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nokia +42,29 % gewonnen.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,29 % 1 Monat -15,92 % 3 Monate -9,86 % 1 Jahr +63,39 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:05 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,60 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,33 %.

Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,52 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,34 %, über 10 Jahre bei 5,85 %.

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Nokia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nokia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.