Europäischer Gaspreis steigt erstmals seit 2022 über 90 Euro

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas hat am Dienstag den Höhenflug seit Beginn des Monats fortgesetzt und ist auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg am Dienstag an der Börse in Amsterdam erstmals seit Ende 2022 über 90 Euro je Megawattstunde (MWh) auf 90,15 Euro. Das sind über zwei Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt hat der Gaspreis mehrfach mehrjährige Höchststände erreicht.

Seit Beginn des Monats geht es mit dem Gaspreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff um ein Viertel verteuert. Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für europäisches Erdgas in etwa verdreifacht. Zuletzt war er zu Beginn des Ukraine-Kriegs stark gestiegen, wobei die Notierungen damals noch viel höher bis auf über 300 Euro je MWh gesprungen waren.