493 Menschen bilden die weltweit größte menschliche Weinrebe.

Der Rekord wurde am 3. Oktober 2026 auf dem Großen Nationalversammlungplatz in Chișinău vom GUINNESS WORLD RECORDS-Schiedsrichter Pravin Patel offiziell bestätigt.

CHIȘINĂU, Moldau, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Republik Moldau hat einen neuen GUINNESS WORLD RECORDS Titel erreicht, nachdem 493 Menschen anlässlich der 25. Ausgabe des Nationalen Weintags das weltgrößte menschliche Bild einer Weinrebe gebildet haben.

Der Versuch wurde zu einem der Höhepunkte von Moldawiens wichtigster Weinveranstaltung und verlieh dem Motto der Jubiläumsausgabe „Vereint durch Wein" eine visuelle Dimension. Hunderte von Teilnehmern kamen zusammen, um eine einzige Weinrebe zu formen, eines der bekanntesten Symbole des Weinbauerbes des Landes.

Die etwa 39 Meter lange menschliche Weinrebe folgte einem im Voraus von GUINNESS WORLD RECORDS genehmigten Entwurf. Die Teilnehmer bildeten die Wurzeln, den Stamm, die Äste, sechs Trauben, sechs Blätter und die Ranken der Weinrebe nach. Um die Elemente zu unterscheiden und sicherzustellen, dass die Formation aus der Luft klar erkennbar war, wurden unterschiedliche Kleidungsfarben verwendet.

Alle 493 Teilnehmer wurden einzeln registriert und ihnen feste Positionen zugewiesen, während der Eintritt und die Zählung streng kontrolliert wurden. Das Scannen von QR-Codes wurde als Teil des Verifizierungsprozesses eingesetzt, um Doppelzählungen zu vermeiden.

Die Teilnehmer blieben etwa 15 Minuten in Formation, während der Rekordversuch anhand von mehr als 30 technischen Kriterien bewertet wurde, darunter die Einhaltung des genehmigten Entwurfs, die Anzahl und Positionierung der Teilnehmer, die Größe der Formation und die erforderlichen Foto- und Videoaufnahmen.

"Die Republik Moldau hat einen neuen GUINNESS-WELTREKORD-Titel erreicht, und für uns ist dies zweifellos das schönste Geschenk zum 25. Nationalen Weintag.

Hunderte von Menschen kamen zusammen, um eine einzelne Weinrebe zu formen – ein Symbol unserer Weinbautraditionen und ein visueller Ausdruck der diesjährigen Botschaft „Vereint durch den Wein", sagte Stefan Iamandi, Direktor des Nationalen Amtes für Rebe und Wein.

Die Jubiläumsausgabe erreichte auch neue Meilensteine in Bezug auf die Beteiligung: 114 Weingüter nahmen teil, 14.000 Verkostungshefte wurden verkauft, etwa 50 % mehr als im Jahr 2025, und Besucher aus mehr als 70 Ländern wurden begrüßt.

Der Nationale Wein Tag ist Moldaus größte jährliche Veranstaltung , die dem Wein "Moldau gewidmet ist. Unerwartet großartig." nationale Weinmarke. Die nächste Ausgabe ist für den 2. und 3. Oktober 2027 geplant.

Kontakt: Ionela Stati, istati@wineofmoldova.com

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