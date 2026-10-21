Allianz gegen Starlink: Diese 4 Space-Aktien könnten profitieren!

Vier europäische Telekommunikationsriesen wollen Elon Musks Starlink die Stirn bieten. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica und Vodafone haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um gemeinsam in das Geschäft mit satellitengestütztem Mobilfunk einzusteigen. Ihr Ziel: Herkömmliche Smartphones sollen künftig auch dort funktionieren, wo kein einziger Mobilfunkmast steht.

Die Deutsche Telekom , Vodafone , Orange und Telefónica wollen Europas Satelliten-Mobilfunk revolutionieren. Doch wer liefert die Technik? Vier börsennotierte Raumfahrtunternehmen könnten von der Offensive gegen Elon Musks Starlink profitieren.

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Dafür prüfen die vier Konzerne eine gemeinsame Bewerbung um europäische Funkfrequenzen für mobile Satellitendienste (MSS). Die sogenannte Direct-to-Device-Technologie (D2D) ermöglicht es, Smartphones unmittelbar mit Satelliten zu verbinden – ohne spezielle Satellitentelefone oder zusätzliche Antennen.

Damit könnten künftig Funklöcher geschlossen, abgelegene Regionen versorgt und Kommunikationsnetze bei Katastrophen oder größeren Störungen abgesichert werden. Gleichzeitig will Europa seine Abhängigkeit von amerikanischen Technologiekonzernen verringern.

Das Besondere: Die Telekomriesen wollen keine eigenen Satelliten bauen oder finanzieren. Stattdessen planen sie, gemeinsam die notwendige Infrastruktur am Boden sowie wichtige Kontroll- und Steuerungssysteme bereitzustellen. Die eigentliche Satellitenkonstellation soll ein externer Partner liefern.

Das geplante Netz soll auch anderen europäischen Mobilfunkanbietern offenstehen. So wollen die Unternehmen einen einheitlichen europäischen Markt schaffen und verhindern, dass einzelne Betreiber den Zugang zur Satellitentelefonie kontrollieren.

Der Kampf gegen Starlink eröffnet neue Milliardenchancen

Hinter der Initiative steckt ein wachsender Konkurrenzkampf. Elon Musks Starlink baut seine Position im Satellitengeschäft kontinuierlich aus und will mit direkten Smartphone-Verbindungen stärker in den klassischen Mobilfunkmarkt vordringen.

Für die europäischen Telekomunternehmen entsteht damit eine strategische Herausforderung: Bislang benötigen Satellitenanbieter häufig Mobilfunkpartner, um ihre Dienste vermarkten und in bestehende Netze integrieren zu können. Langfristig könnten leistungsfähigere Satellitennetze jedoch selbst zu Konkurrenten traditioneller Mobilfunkanbieter werden.

Die vier Telekomriesen wollen sich deshalb frühzeitig den Zugang zu wichtigen Frequenzen und Satellitenkapazitäten sichern. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Welches börsennotierte Raumfahrtunternehmen könnte den Auftrag erhalten? Vier Kandidaten sind besonders interessant.

Platz 4: OHB – der mögliche Profiteur im Hintergrund

Während andere Kandidaten als Satellitenbetreiber beziehungsweise Technologieanbieter infrage kommen, könnte OHB vor allem als Hersteller profitieren. Der Bremer Raumfahrtkonzern entwickelt und produziert Satelliten für kommerzielle und staatliche Auftraggeber.

Erst am 31. August 2026 erhielt OHB von SES einen Auftrag im Wert von knapp einer Milliarde Euro. Das Unternehmen soll 18 Satellitenplattformen für das europäische Kommunikationsprogramm IRIS² entwickeln und herstellen.

Damit besteht bereits eine industrielle Verbindung zwischen zwei möglichen Profiteuren des europäischen Satellitenbooms. Sollte SES bei der Telekom-Allianz zum Zuge kommen und zusätzliche Satelliten benötigen, könnte OHB als Hersteller infrage kommen.

Allerdings ist das keineswegs sicher. Der bestehende IRIS²-Auftrag ist unabhängig von der neuen Telekom-Initiative, und OHB verfügt selbst über kein kommerzielles Direct-to-Device-Mobilfunknetz.

Platz 3: Eutelsat – Europas Antwort auf Starlink?

Auch Eutelsat könnte von den Plänen profitieren. Der französische Konzern gehört zu den wichtigsten europäischen Satellitenbetreibern und verfügt durch die Übernahme von OneWeb bereits über eine große Konstellation erdnaher Satelliten.

Ein entscheidender Vorteil ist seine europäische Verankerung. Eutelsat übernimmt zudem eine führende Rolle beim Aufbau des LEO-Segments des europäischen Satellitenprogramms IRIS². Die Financial Times nennt Eutelsat ausdrücklich als möglichen Partner der neuen Telekom-Initiative.

Allerdings gibt es eine technologische Einschränkung: Die bestehenden OneWeb-Satelliten sind in erster Linie für Breitbandverbindungen über spezielle Empfangsterminals ausgelegt. Eine direkte Verbindung gewöhnlicher Smartphones erfordert zusätzliche beziehungsweise weiterentwickelte Satellitentechnologie.

Eutelsat bringt somit vorhandene Infrastruktur und politische Bedeutung mit, müsste die konkreten D2D-Anforderungen aber erst erfüllen.

Platz 2: SES – der europäische Herausforderer

Der luxemburgische Satellitenbetreiber könnte zu einem aussichtsreichen Kandidaten für die Pläne der Telekomriesen werden. SES verfügt über langjährige Erfahrung im Betrieb komplexer Satellitennetze und ist bereits tief in die europäische Raumfahrtindustrie eingebunden.

Besonders interessant: Im August 2026 vertiefte SES seine strategische Zusammenarbeit mit Elveo Mobile, einem aus Lynk Global und Omnispace hervorgegangenen Unternehmen. Elveo entwickelt Technologien, mit denen Mobiltelefone unmittelbar über Satelliten kommunizieren können.

Die Zusammenarbeit umfasst auch die Nutzung von Satelliteninfrastruktur und die Entwicklung gemeinsamer Frequenzstrategien. Damit passt SES technologisch und organisatorisch zum Vorhaben der vier Telekomkonzerne. Zusätzliche Bedeutung erhält das Unternehmen durch das europäische Satellitennetz IRIS², bei dem SES eine wichtige Rolle übernimmt.

Allerdings befindet sich das gemeinsame D2D-Angebot mit Elveo noch im Aufbau. Ein flächendeckend verfügbares Satelliten-Mobilfunknetz existiert daraus bislang nicht.

Platz 1: AST SpaceMobile – der technologische Favorit

Das US-Unternehmen verfügt bereits über eine Technologie, die gewöhnliche Smartphones direkt mit Satelliten verbinden kann. Besonders interessant ist die bestehende Zusammenarbeit mit Vodafone. Beide Unternehmen haben das Gemeinschaftsunternehmen Satellite Connect Europe gegründet, das seinen Sitz in Luxemburg hat und satellitengestützte Mobilfunkdienste in Europa anbieten soll.

AST SpaceMobile liefert die Satellitentechnologie. Vodafone bringt seine Erfahrung mit Mobilfunknetzen und die europäischen Kundenbeziehungen ein. Auch mit weiteren europäischen Mobilfunkanbietern bestehen Kooperationen.

Damit hat AST einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern: Das Unternehmen muss die Technologie nicht erst grundsätzlich entwickeln und verfügt bereits über eine europäische Vermarktungsstruktur.

Allerdings gibt es einen möglichen Haken. Die neue Allianz stellt die europäische Kontrolle über kritische Infrastruktur besonders heraus. Ob die europäische Struktur rund um AST und Vodafone sämtliche regulatorischen Anforderungen erfüllen würde, ist bislang offen.

Welche Space-Aktie hat die besten Karten?

AST SpaceMobile erscheint derzeit als technologisch naheliegendster Kandidat. Das Unternehmen verfügt bereits über konkrete D2D-Technologie und mit Vodafone über einen direkten Draht zu einem der vier Initiatoren.

SES könnte dagegen profitieren, wenn europäische Kontrollstrukturen und Frequenzpartnerschaften besonders wichtig werden. Eutelsat besitzt den Vorteil einer etablierten europäischen Satelliteninfrastruktur, während OHB vor allem als möglicher Zulieferer interessant ist.

Für Anleger ist jedoch Vorsicht angebracht: Die vier Telekomkonzerne prüfen bislang lediglich eine gemeinsame Frequenzbewerbung. Weder ein Satellitenpartner noch Investitionsvolumen oder konkrete Aufträge wurden bekannt gegeben.

Die neue Allianz könnte dennoch ein bedeutender Schritt für Europas Raumfahrtindustrie werden. Denn während die vier Telekomriesen ihre Position gegenüber Starlink absichern wollen, eröffnet der geplante Ausbau der Satellitenkommunikation für spezialisierte Raumfahrtunternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten. Wer tatsächlich profitiert, entscheidet sich erst mit der Auswahl der Technologiepartner.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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