Mensch und Maschine Aktie - "Licht und Schatten"

Die Börse war wenig angetan von den Neunmonatszahlen von Menschen und Maschine (MuM), das mag auch daran liegen, dass der Markt Software-Unternehmen nach wie vor sensibel scannt und selbst bei kleinen Eintrübungen Bewertungsanpassungen nach unten vornimmt. Das Unternehmen schreibt beim Geschäftsverlauf von „Licht und Schatten“. Die Schattenseiten führen bei der MuM-Aktie umgehend zu einem Minus von sechs Prozent. Doch MuM sieht für das Schlussquartal „kaum noch Bremseffekte“. Derzeit notiert das Papier auf dem Niveau von 2019/20 und hat sich zu einem stattlichen Dividenden-Titel gemausert. Zeit für eine Kurswende? Weiterlesen