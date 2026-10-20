Plusvisionen-Analyse
Mensch und Maschine Aktie - "Licht und Schatten"
Die Börse war wenig angetan von den Neunmonatszahlen von Menschen und Maschine (MuM).
Die Börse war wenig angetan von den Neunmonatszahlen von Menschen und Maschine (MuM), das mag auch daran liegen, dass der Markt Software-Unternehmen nach wie vor sensibel scannt und selbst bei kleinen Eintrübungen Bewertungsanpassungen nach unten vornimmt. Das Unternehmen schreibt beim Geschäftsverlauf von „Licht und Schatten“. Die Schattenseiten führen bei der MuM-Aktie umgehend zu einem Minus von sechs Prozent. Doch MuM sieht für das Schlussquartal „kaum noch Bremseffekte“. Derzeit notiert das Papier auf dem Niveau von 2019/20 und hat sich zu einem stattlichen Dividenden-Titel gemausert. Zeit für eine Kurswende? Weiterlesen
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