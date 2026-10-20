ZenaTech beschreibt drohnenbasierte Baustellen-Intelligence-Plattform von ZenaWorx, die Entwicklung von KI-Rechenzentren anpeilt

Vancouver, British Columbia, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, stellte heute die Funktionsfähigkeiten und die kommerzielle Strategie von ZenaWorx vor – seiner drohnenbasierten Baustellen-Überwachungssoftware, die auf KI-Rechenzentren, Infrastruktur und öffentliche Bauprojekte ausgelegt ist. Die Baustellen-Überwachungssoftware von ZenaWorx kombiniert die Datenerfassung aus der Luft mit softwarebasierter Baustellenmodellierung und -analyse, um Bauteams dabei zu unterstützen, die Bedingungen vor Ort zu verstehen, Veränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen und den Baufortschritt mit den Projektplänen zu vergleichen. Die Plattform wird durch die Zusammenarbeit zwischen den Sparten Enterprise-SaaS und Drone-as-a-Service (DaaS) von ZenaTech entwickelt.

„KI-Infrastruktur wird in der physischen Welt gebaut und jede Phase dieses Baus hängt von einer genauen, wiederholbaren Messung ab“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Mit ZenaWorx kombinieren wir unser Drone-as-a-Service-Standortnetzwerk mit Drohnendaten und Software, um Kunden eine konsistente Sicht auf ihre Projekte von den Erdarbeiten bis zur Rohbauphase zu bieten. Das verwandelt einen traditionell einmaligen Vermessungsbesuch in eine kontinuierliche Kundenbeziehung, die sich über die gesamte Laufzeit eines mehrjährigen Projekts erstrecken kann, und wir sind davon überzeugt, dass dies ein bedeutendes Potenzial für wiederkehrende Umsätze sein könnte, da wir unser Hauptaugenmerk darauf richten, Kunden zu gewinnen und diesen Service in unserem gesamten Netzwerk zu skalieren.“

ZenaWorx ist als Software zur Baufortschrittsüberwachung konzipiert, die von Drohnen erfasste LiDAR- (Light Detection and Ranging)-Daten in dreidimensionale Darstellungen von Baustellen umwandelt. Durch die Erfassung von Daten in aufeinanderfolgenden Bauphasen soll die Plattform Projektteams dabei unterstützen, Abweichungen zwischen gemessenen Bedingungen und geplanten Entwürfen zu erkennen.

Die geplanten Funktionen und Anwendungen sollen die Arbeit von Vermessungstechnikern, Ingenieuren und Bauleitern unterstützen, indem sie zusätzliche Messdaten von Baustellen bereitstellen, darunter:

3D-Baufortschrittsüberwachung: Erstellung digitaler Baustellenmodelle, die Teams dabei unterstützen, die Rohbau- und Baustellenentwicklung im Laufe der Zeit zu überprüfen

Digitale Geländemodellierung: Darstellung von Geländehöhen und Oberflächenbeschaffenheiten zur Unterstützung der Planung und Überwachung von Erdarbeiten

Aushub- und Auffüllungsmessung: Messung des Materialvolumens, das während der Baustellenvorbereitung abgetragen oder aufgeschüttet wurde

Bewertung der Geländeprofilierung: Vergleich von gemessenen Höhen und Neigungen mit den technischen Planungsunterlagen

Unterstützung bei der Bewertung der Entwässerung: Bereitstellung von Geländeinformationen, die qualifizierte Projektfachleute bei der Bewertung von Entwässerungsbedingungen unterstützen

Wiederholte Baustellenvergleiche: Nutzung aufeinanderfolgender Vermessungen zur Dokumentation von Veränderungen und zur Unterstützung einer standardisierten Fortschrittsberichterstattung

Campusstandorte von KI-Rechenzentren können umfangreiche Landvorbereitungen, Geländeprofilierungen, Entwässerungen und phasenweise Bauausführung erfordern. ZenaWorx ist so konzipiert, dass Projektteams durch wiederholte Datenerfassung aus der Luft und softwarebasierte Berichterstattung Einblick in jede Phase erhalten. Während der ersten Erdarbeiten können Geländemodelle die Bewertung von Geländehöhen und Materialbewegungen auf der Baustelle unterstützen. Mit fortschreitendem Bau sollen aktualisierte 3D-Modelle die Teams dabei unterstützen, den physischen Fortschritt zu verfolgen und gemessene Bedingungen mit Projektplänen zu vergleichen. Grundlage dieses Ansatzes ist eine kontinuierliche Aufzeichnung der Baustellenentwicklung, bei der Kunden während des gesamten Projekts in vereinbarten Intervallen auf aktualisierte Informationen zugreifen können.

ZenaWorx wird über das Drone-as-a-Service-Netzwerk von ZenaTech angeboten, sodass Kunden auf Drohnen-Bauüberwachungsdienste zugreifen können, ohne eigene Drohnenflotten kaufen und betreiben zu müssen. Der Dienst ist als Abonnement für wiederkehrende Servicevereinbarungen konzipiert, die sich über die Laufzeit von Bauprojekten erstrecken. Die Geländemodellierungs- und Fortschrittsüberwachungsfunktionen der Plattform sollen auch den Anforderungen im Gewerbebau sowie im öffentlichen Bauwesen gerecht werden, unter anderem bei Erdarbeiten auf Deponien und kommunalen Infrastrukturprojekten.

ZenaWorx wurde im Mai 2026 eingeführt und im August 2026 gab das Unternehmen seinen ersten zahlenden Kunden für die Bauüberwachung von KI-Rechenzentren sowie die Ergänzung einer digitalen Geländemodellierung im Beta-Stadium bekannt. Weitere Aktualisierungen werden bereitgestellt, sobald Fortschritte bei ZenaWorx-Diensten und -Produkten sowie Meilensteine auf Kundenseite erreicht werden.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Geschäftsentwicklung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Ertragslage, der Geschäftsentwicklung sowie der Geschäftsaussichten und -chancen von ZenaTech wider, einschließlich Aussagen zur Entwicklung, zu den Funktionen, zur Verfügbarkeit, zur Preisgestaltung, zur Kommerzialisierung und zur Marktakzeptanz von ZenaWorx. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument zählen unter anderem: die Erwartungen von ZenaTech hinsichtlich seiner Umsätze, Aufwendungen, Produktion, seines operativen Betriebs, seiner Kosten, seines Cashflows und seines künftigen Wachstums; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich Softwareplattformen wie ZenaWorx; der von ZenaTech erwartete Liquiditätsbedarf und der Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft auszubauen, sowie die damit verbundenen Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und der Umsetzung der Unternehmensstrategie; die Volatilität der Aktienkurse und der Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; regulatorische Risiken, einschließlich der Vorschriften für den Drohnenbetrieb; Risiken im Zusammenhang mit Produktentwicklung, Validierung sowie Datenqualität und -genauigkeit; die Kundenakzeptanz und die Chancen für wiederkehrende Umsätze; die Wettbewerbsbedingungen der Branche; die Fähigkeit, geplante Akquisitionen abzuschließen; Marktunsicherheiten; sowie geltende Gesetze, Vorschriften und etwaige Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und ZenaTech übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 0,910EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.