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    Der „Tomorrow.Mobility 2026" wird im Rahmen seiner Konferenzen über 240 internationale Experten zusammenbringen

    Der „Tomorrow.Mobility 2026 wird im Rahmen seiner Konferenzen über 240 internationale Experten zusammenbringen
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    BARCELONA, Spanien, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der Mobilitätsexperte Lukas Neckermann, Spaniens Generalsekretärin für Innovation, Teresa Riesgo, und Axel Volkery von der Generaldirektion MOVE der Europäischen Kommission gehören zu den Hauptrednern des Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), der vom 3. bis 5. November im Veranstaltungszentrum Gran Via der Fira de Barcelona stattfindet. Der Kongress wird gemeinsam von der Fira de Barcelona und EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, organisiert und bringt mehr als 240 Experten aus Städten, Regierungen und Unternehmen zusammen, um den Wandel hin zu einer nachhaltigen städtischen Mobilität zu beschleunigen.

    Delegates attend one of the Congress sessions during the last edition of Tomorrow.Mobility World Congress

    Neckermann, der mit seinem ersten Buch den Begriff „The Mobility Revolution" prägte, ist Mitbegründer des Urban Places Lab und Autor von vier Büchern. Teresa Riesgo, Generalsekretärin für Innovation im spanischen Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Universitäten sowie Präsidentin des CDTI, wird an einer Podiumsdiskussion darüber teilnehmen, wie Mobilitätsinnovatoren in einer Zeit der Unsicherheit vorankommen können. Axel Volkery, Leiter des Referats für Innovation und städtische Mobilität bei der GD MOVE, wird erörtern, wie sich der öffentliche Nahverkehr angesichts sich ändernder Nutzergewohnheiten weiterentwickeln muss, um attraktiv, zugänglich und relevant zu bleiben.

    Zu den weiteren bestätigten Rednern gehören Daryl Barron, Oberbürgermeister von Dublin; Karen Vancluysen, Generalsekretärin von POLIS; Lisandro Perotti, Staatssekretär für Mobilitätsmanagement und -kontrolle in Buenos Aires; Toks Omishakin, Sekretär der kalifornischen Verkehrsbehörde; sowie Tanja Dik, Geschäftsführerin der Johan-Cruijff-Arena.

    Der öffentliche Nahverkehr, das Rückgrat des täglichen Pendelns
    Eine Umfrage von EIT Urban Mobility unter 1.503 Erwachsenen in Barcelona, München und Bukarest stellt den öffentlichen Nahverkehr in den Mittelpunkt des städtischen Lebens: 56 % der Befragten nutzen ihn für den Weg zur Arbeit oder zur Ausbildung – noch vor dem Autoverkehr (52 %) –, und diejenigen, die dies tun, integrieren doppelt so häufig das Gehen in ihren Weg. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort sind das, was Pendler am meisten schätzen.

    Die größten Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der Pendler und ihren tatsächlichen Erfahrungen betreffen die Verkehrsdichte für Autofahrer und die Zuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs; mehr als zwei von fünf Befragten (41 %) geben an, dass sie sich bei ihrer Ankunft zu Hause völlig erschöpft fühlen. Die Herausforderung für die Städte und für den Kongress besteht darin, Wissen auszutauschen und innovative Lösungen für lebenswertere Städte zu erarbeiten.

    Der TMWC findet parallel zum Smart City Expo World Congress, zur Tomorrow.Blue Economy, zum Barcelona Deep Tech Summit und zum Barcelona Cybersecurity Congress statt, die zusammen mehr als 1.100 Aussteller und über 27.000 Besucher anziehen werden.

     

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