US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu - Aktie fällt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 209,3 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +15,00 %/+43,75 % bedeutet.