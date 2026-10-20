US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu - Aktie fällt
- Salesforce übernimmt Braze für 5,7 Milliarden
- Salesforce zahlt je Braze-Aktie 47,50 US-Dollar
- Abschluss der Übernahme ist für 2027/28 geplant
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch. Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet damit Braze inklusive Schulden mit knapp 5,7 Milliarden Dollar (5 Mrd Euro), wie Salesforce am Dienstag in San Francisco mitteilte. Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen. Die Salesforce-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel mehr als 3 Prozent./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 209,3 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,50USD. Von den letzten 8 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +15,00 %/+43,75 % bedeutet.
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Anderer Meinung: Zahlreiche klassische Softwareunternehmen (wie SAP) stehen im Jahr 2026 vor einem potenziellen Turnaround, da der Markt nach anfänglichen KI-Ängsten die Transformation der Branche erkennt. Während Investoren zunächst befürchteten, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareanwendungen verdrängen könnte, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass KI durch neue, hochprofitable Umsatzströme zu einem mächtigen Wachstumstreiber für etablierte Anbieter wird.
Q1/2027
- Umsatz: ca. 11,1 Mrd. USD (+13 % YoY) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/, https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
- EPS (Non‑GAAP): 3,88 USD vs. ~3,13 USD erwartet https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
➡️ Anleger sehen:
- operative Stärke
- gute Kostenkontrolle (hohe Margen)
- solides Cloud‑Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen
2. Margen & Cashflow überzeugen
- Operative Marge ~35 % (Non‑GAAP) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
- sehr starker Cashflow (über 6 Mrd. USD im Quartal) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Interpretation:
- Salesforce wird zunehmend als profitabler „Cash‑Generator“ wahrgenommen, nicht nur als Wachstumsstory.
3. KI als wichtiger Treiber
- starke Dynamik bei Agentforce / AI‑Produkten
- hohe Wachstumsraten im AI‑ und Data‑Segment https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Anleger sehen hier:
- langfristiges Upside durch KI
- strategisch gute Positionierung im Enterprise‑Software‑Markt
👎 Kritikpunkte / Sorgen
1. Ausblick enttäuscht teilweise
- Mehrere Berichte heben hervor:
- 👉 „operativ stark, aber Ausblick enttäuscht Anleger“ https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68611165-ki-als-wachstumstreiber-salesforce-ueberzeugt-operativ-ausblick-enttaeuscht-anleger-046.htm
➡️ Das ist aktuell der wichtigste Punkt:
- Wachstumserwartungen bleiben moderat (~10–11 %) https://www.cnbc.com/2026/02/25/salesforce-crm-q4-earnings-report-2026.html
- keine klare Beschleunigung kurzfristig
👉 Für viele Investoren ist das zu wenig für einen „Top‑Tech‑Titel“.
2. Wachstum verlangsamt sich strukturell
- weiterhin zweistellige Zuwächse, aber:
- weniger dynamisch als früher
- einzelne Bereiche (z. B. Marketing, Commerce) stehen unter Druck https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-5-27-salesforcecom-inc-stock/
➡️ Deutung:
- Salesforce ist im Reife‑Stadium angekommen
- weniger „High Growth“, mehr „Quality / Value Tech“
3. Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen
- typisches Muster:
- Zahlen gut
- Aktie reagiert trotzdem schwach oder nur moderat
➡️ Gründe:
- hohe Erwartungen bereits eingepreist
- Fokus auf Zukunft statt Vergangenheit
4. Bewertungs‑ und Sentiment-Fragen
- Aktie lag zuletzt deutlich unter früheren Hochs (~30–35 %) https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-aktie-us78409v1044-quartalszahlen-ki-offensive-und/69422528, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-stock-us79466l3024-q4-earnings-beat-guidance-and/69427576
➡️ Markt ist gespalten:
- Bullen: attraktive Bewertung + KI‑Potenzial
- Bären: strukturell langsameres Wachstum
🧠 Gesamtfazit der Anlegerstimmung
Kurz gesagt:
👉 Fundamental starkes Quartal ✅
👉 Aber emotional keine Euphorie ❌
Typischer Konsens:
- 👍 „Solide, profitabel, gut geführt“
- 🤔 „Aber Wachstum reicht nicht für echte Begeisterung“