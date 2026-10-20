Salesforce Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 20.10.2026

Rote Vorzeichen bei Salesforce: Der Kurs rutscht um -3,58 % auf 208,70€ ab. Der Kursrückgang der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,58 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salesforce-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +46,06 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +3,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Salesforce -4,42 % verloren.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,33 % 1 Monat +4,37 % 3 Monate +46,06 % 1 Jahr +3,48 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:44 Uhr

Es gibt 823 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,25 Mrd. € wert.

Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch. Je Aktie zahlt Salesforce 47,50 US-Dollar und bewertet damit Braze inklusive Schulden mit knapp 5,7 Milliarden Dollar (5 …

Salesforce (NYSE: CRM), the world’s #1 AI CRM, today announced it has entered into a definitive agreement to acquire Braze (NASDAQ: BRZE), a leading customer engagement platform, for approximately $5.66 billion in enterprise value. Under the terms …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,25 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,12 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,07 %. SAP verliert -0,30 %

Die Aktie von Salesforce erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,75 %. Über 5 Jahre lag sie bei -3,17 %, über 10 Jahre bei 12,33 %.

Salesforce Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Salesforce Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Salesforce Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.