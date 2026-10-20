Technotrans Aktie gewinnt an Wert - 20.10.2026

Die Technotrans Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,70 % auf 26,85€ zulegen. Das sind +0,45 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Technotrans Aktie. Nach einem Plus von +1,70 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,85€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Technotrans ist ein Spezialist für Flüssigkeits- und Thermomanagement, u.a. für Druckindustrie, E-Mobilität, Medizintechnik und Laser. Kernprodukte: Kühl- und Temperiersysteme, Filtrations- und Dosiertechnik, Services. Starke Nischenposition in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Wichtige Wettbewerber: Rittal, Pfannenberg, Güntner, Parker. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systemlösungen, Branchenfokus auf Zukunftsmärkte.

Der heutige Anstieg bei Technotrans konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,97 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um -5,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Technotrans um -22,98 % verloren.

Technotrans Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,16 % 1 Monat -2,38 % 3 Monate -9,97 % 1 Jahr -21,15 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:45 Uhr

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 185,47 Mio. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alfa Laval, GEA Group und Co.

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,50 %. GEA Group notiert im Minus, mit -0,29 %. Parker-Hannifin notiert im Minus, mit -0,23 %. Eaton verliert -2,40 %

Die Aktie von Technotrans erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,66 %, über 10 Jahre bei 1,96 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Technotrans Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Technotrans Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.