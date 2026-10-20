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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek - Aktie zeigt Schwäche - 20.10.2026

    Am 20.10.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um -3,46 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek - Aktie zeigt Schwäche - 20.10.2026
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Nemetschek Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,46 % im Minus. Die Nemetschek Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +5,22 % wieder ab und notiert heute bei 74,00. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nemetschek-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,91 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +5,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nemetschek -20,96 % verloren.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,42 %
    1 Monat +21,25 %
    3 Monate +32,91 %
    1 Jahr -29,42 %
    Stand: 20.10.2026, 14:45 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,55 Mrd. € wert.

    Nemetschek: Trendwende bestätigt – Können die Bullen jetzt nachlegen?


    Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs im August 2025 bei 138,50 EUR einen Abwärtstrend etabliert. Der Abschwung drückte die Notierung bis zum 26. Juni dieses Jahres auf ein 3-Jahres-Tief bei 50,45 EUR. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke entwickelte sich zu einer mehrmonatigen Bodenbildung. Mit dem gestrigen, von hohem Volumen begleiteten, Kursschub auf ein 8-Monats-Hoch bestätigte der Wert die bullishe Trendwende und...

    JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'


    JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftwareanbieters am 5. November sollten ein branchenweit führendes …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk und Co.

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,77 %.

    Die Aktie von Nemetschek erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,33 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,08 %, über 10 Jahre bei 14,75 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    -4,17 %
    +5,42 %
    +21,25 %
    +32,91 %
    -29,42 %
    +17,30 %
    -21,22 %
    +284,29 %
    +1.299,05 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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