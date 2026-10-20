Amadeus FiRe Aktie heute im Plus - 20.10.2026

Die Anleger von Amadeus FiRe dürfen sich über ein Kursplus von +0,39 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 15,560€. Die Amadeus FiRe Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,39 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +0,39 % hinzu. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Amadeus FiRe trotz des heutigen Kurssprungs mit -26,20 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -6,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amadeus FiRe um -63,44 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,32 % 1 Monat -12,47 % 3 Monate -26,20 % 1 Jahr -70,94 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Stand: 20.10.2026, 14:45 Uhr

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,52 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Amadeus FiRe

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,87 %. Randstad notiert im Plus, mit +0,26 %.

Die Aktie von Amadeus FiRe erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -47,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -39,17 %, über 10 Jahre bei -13,94 %.

Amadeus FiRe Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.