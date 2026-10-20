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    Aktien New York Ausblick

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    Nasdaq schwächelt wieder nach Stabilisierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq gibt vor Netflix- und SpaceX-Zahlen nach
    • Elices Börsengang in Seoul endet tief im Minus
    • 3M und RTX steigen, während GM und GE nachgeben
    Aktien New York Ausblick - Nasdaq schwächelt wieder nach Stabilisierung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Technologiebörse Nasdaq steuert nach der jüngsten Stabilisierung am Dienstag wieder auf Verluste zu. Vor den nach Handelsschluss anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen Netflix und SpaceX überwog bei den Anlegern die Zurückhaltung. Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kaufbereitschaft.

    Eine Stunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Auswahlindex Nasdaq 100 0,8 Prozent tiefer auf 29.298 Punkte. Den zu Wochenbeginn kaum bewegten Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,1 Prozent tiefer bei 51.936 Punkten.

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    Das Technologie- und KI-Infrastrukturunternehmen Elice legte am Dienstag einen historisch schwachen Börsengang in Seoul hin: Zum Handelsende notierten die massiv überzeichneten Aktien fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis.

    "Privatanleger haben vielleicht blind darauf vertraut, dass Aktien bei einem Börsengang immer steigen würden", kommentierte Jo Hyunik, Leiter der Anlageabteilung bei Iroom Investment Advisors in Seoul. Doch während diejenigen, die zum Zug gekommen seien, Verluste erlitten hätten, hätten die meisten Privatanleger bei der Zeichnung nur wenige Aktien erwerben können, fügte er hinzu.

    In New York standen schon vor dem dortigen Handelsbeginn einige Unternehmen mit Zahlen im Fokus. Bei 3M zeichnet sich nach der jüngsten Schwäche ein Kursplus von 1,8 Prozent ab. Der Mischkonzern übertraf die Gewinnerwartungen und hob das zweite Quartal in Folge den Jahresausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie an.

    Die Anteilsscheine von RTX verteuerten sich vorbörslich ebenfalls um 1,8 Prozent. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern schraubt angesichts guter Geschäfte seine Erwartungen für 2026 ein weiteres Mal nach oben.

    Dagegen belasteten nun etwas vorsichtigere Jahreserwartungen den Autobauer General Motors (GM). Auch der Quartalsbericht und das angekündigte, 20 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkauf überzeugten nicht. Die seit Anfang Oktober erholten Titel sanken um 6,9 Prozent.

    Die Aktien von GE Aerospace steuern auf ein Minus von 4,3 Prozent zu, obwohl der Triebwerksbauer dank einer starken Nachfrage seine Jahresziele nach oben schraubte./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 147,1 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +62,01 %/+91,33 % bedeutet.





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