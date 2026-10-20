Equifax Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,54 % - 20.10.2026

Mit einer Performance von +5,54 % konnte die Equifax Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Equifax Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,80 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 150,10€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Equifax ist eine der drei großen US‑Auskunfteien und liefert Kredit- und Verbraucherdaten, Scoring-Modelle, Betrugsprävention und Analytik für Banken, Unternehmen und Behörden. Hauptkonkurrenten sind Experian und TransUnion. Equifax profitiert von umfangreichen Datensätzen, langjährigen Kundenbeziehungen, regulatorischen Eintrittsbarrieren und integrierten Analytik‑Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Equifax-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,30 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equifax Aktie damit um +12,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Equifax -21,21 % verloren.

Während Equifax heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört Equifax heute zu den auffälligeren Werten.

Equifax Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,35 % 1 Monat +7,37 % 3 Monate -4,30 % 1 Jahr -23,64 %

Informationen zur Equifax Aktie

Stand: 20.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 117 Mio. Equifax Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,58 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, S&P Global und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. S&P Global notiert im Plus, mit +1,15 %.

Die Aktie von Equifax erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,32 %, über 10 Jahre bei 1,87 %.

Lohnt sich ein Investment in die Equifax Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Equifax Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Equifax Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.