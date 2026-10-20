BARCLAYS stuft BBVA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 24,10 auf 24,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Berichte nach dem dritten Quartal dürften weiter solide Fundamentaldaten belegen, bei allerdings steigenden Risiken, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montag in ihrem Ausblick zu spanischen Banken. Vorsichtige Zielsetzungen könnten die Resultate überschatten./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 22,48EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24,20

Kursziel alt: 24,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

