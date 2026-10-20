BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Montag an die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal an. Die Aktienbewertung hält er weiterhin für attraktiv./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 57,28EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

