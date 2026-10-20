BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Berichte nach dem dritten Quartal dürften weiter solide Fundamentaldaten belegen, bei allerdings steigenden Risiken, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montag in ihrem Ausblick über spanische Banken. Vorsichtige Zielsetzungen könnten die Resultate überschatten. Santander ist ihr Favorit, Sabadell stufte sie ab./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 11,65EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 15:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

