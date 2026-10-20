110.000.000.000 $ – Dieser Rüstungswert kann sich vor Aufträgen kaum retten!

Für Rüstungswerte hingegen war angesichts der Zahlen von GE Aerospace , RTX und Northrop Grumman bereits der Dienstag einer der Höhepunkte der Earnings Season, ehe am Donnerstag noch die Zahlen von Lockheed Martin erwartet werden.

Nach dem Auftakt zur US-Quartalssaison in der vergangenen Woche erhöht sich in den kommenden Tagen die Schlagzahl deutlich. Neben SpaceX und Netflix am Dienstagabend warten mit Meta Platforms und Tesla am Mittwoch weitere Highlights vor allem aus der Technologiebranche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vor den Geschäftsberichten war die Situation angespannt, denn die Titel stehen ähnlich wie Renk und Rheinmetall schon seit Wochen unter anhaltendem Verkaufsdruck. Der allerdings könnte über sein Ziel hinausgeschossen sein, wie starke Ergebnisse und insbesondere volle Auftragsbücher zeigen.

Vor allem Northrop Grumman überzeugt

Luft- und Raumfahrtspezialist Northrop Grumman, bekannt vor allem für seinen Tarnkappenjäger F-117 sowie die Langstreckenbomber B-2 und B-21, hat seine Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,7 Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar steigern können, wenngleich die Erwartungen damit um 30 Millionen US-Dollar verfehlt wurden.

Das stärkste Wachstum verzeichnete mit einem Plus von 13 Prozent und einem Anstieg auf 3,519 Milliarden US-Dollar das Aeronautics-Geschäft. In der Sparte "Mission Systems", die unter anderem Aufklärungs-, Navigations- und Sensortechnik umfasst, legten die Erlöse hingegen nur um 3 Prozent auf 32,5 Milliarden US-Dollar zu. Nichtsdestotrotz wurde hier mit +14 Prozent das höchste Gewinnwachstum erzielt. Im ohnehin margenschwachen "Defense"-Geschäft kam es dagegen trotz eines Umsatzwachstums von 5 Prozent zu einem Rückgang des operativen Gewinns um 38 Prozent.

Gewinn etwas schwächer, Cashflow dafür umso stärker

Insgesamt erzielte Northrop Grumman ein Ertragsergebnis von 7,89 US-Dollar pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP), womit die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 69 Cent übertroffen werden konnten, das Unternehmen allerdings unter dem Vorjahresergebnis von 8,15 US-Dollar je Anteil landete.

Der operative Gewinn fiel um 23 Prozent auf 1,096 Milliarden US-Dollar, nachdem Northrop Grumman im Vorjahresquartal Erträge aus dem Verkauf von Unternehmensteilen verbuchen konnte. Der Nettoertrag fiel mit 1,094 Milliarden US-Dollar um 7 Prozent geringer aus als noch vor 12 Monaten. Auch das ein Ergebnis einmaliger Sondereffekte. Der freie Cashflow hingegen konnte um 54 Prozent auf 978 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Ertragsprognose angehoben, Rekordauftragsbestand

Seine Gesamtjahresprognose hat der Konzern angehoben. Erwartet werden Erlöse in Höhe von 43,75 bis 44,25 Milliarden US-Dollar. Damit entspricht die Midpoint-Guidance fast genau den Analystenschätzungen von 44,05 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich allerdings auf 29,35 bis 29,75 US-Dollar belaufen, statt wie bisher erwartet auf 28,60 bis 29,10 US-Dollar. Hier hatten Expertinnen und Experten mit deutlich weniger gerechnet (24,98 US-Dollar).

Für die weitere Zukunft darf sich das Unternehmen hervorragend aufgestellt sehen. Der Nettoauftragsbestand legte um 20 Milliarden US-Dollar zu, sodass Northrop Grumman jetzt Aufträge im Wert von 110 Milliarden US-Dollar in den Büchern stehen hat – ein neuer Unternehmensrekord!

Anleger jubeln, Aktie zurück über 50-Tage-Linie

Angesichts der angehobenen Gewinnprognose sowie des starken Auftragsbestands sahen Anlegerinnen und Anleger schnell über die geringfügig verfehlte Umsatzprognose hinweg. Die Aktie startete mit einem Plus von etwa 3 Prozent in den Handelstag und konnte dieses rasch auf über 6 Prozent verdoppeln.

Für die in den vergangenen Wochen und Monaten stark angeschlagene Aktie kommen diese Kursgewinne genau zur richtigen Zeit. Nachdem Northrop Grumman zuletzt auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr gefallen war, konnte sich das Papier in den vergangenen Tagen etwas erholen. Jetzt beschleunigt sich mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie die Trendwende.

Fazit: Die Bewertung lässt noch Luft nach oben

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung könnten die jüngsten Erholungsgewinne erst der Anfang eines Comebacks der Aktie gewesen sein. Auf Basis der unternehmenseigenen Prognose ist Northrop Grumman selbst nach dem kräftigen Kursanstieg mit einem KGVe 2026 von 18,3 bewertet. Das liegt noch immer unter dem 5-Jahres-Mittel von 19,7 sowie dem Branchendurchschnitt von 18,9.

Abschläge im zweistelligen Prozentbereich gegenüber der historischen Norm liegen unter anderem beim EV/EBITDA- und beim Kurs-Cashflow-Verhältnis vor, während die Dividendenrendite mit knapp 1,9 Prozent um 20 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel von 1,55 Prozent liegt. Das deutet darauf hin, dass die Aktie mittelfristig vor einer Rückkehr in Richtung der bisherigen Rekordnotierungen stehen dürfte. Von Analystinnen und Analysten wird der faire Wert auf 619,08 US-Dollar veranschlagt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



