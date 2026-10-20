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    Überraschende Prognose

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    Bitcoin soll Aktien und Gold deutlich übertreffen

    JPMorgan erwartet für Bitcoin langfristig höhere Renditen als für Aktien und Gold. Doch trotz der optimistischen Prognose warnt die US-Großbank vor Risiken.

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    Überraschende Prognose - Bitcoin soll Aktien und Gold deutlich übertreffen
    Foto: Dall-E

    JPMorgan traut Bitcoin in den kommenden Jahren höhere Renditen zu als Aktien, Anleihen und Gold. Erstmals nimmt die US-Großbank die Kryptowährung damit in ihre langfristigen Marktprognosen auf.

    In ihrem Bericht "Long-Term Capital Market Assumptions 2027" erwartet JPMorgan Asset Management für Bitcoin eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 Prozent über die kommenden 10 bis 15 Jahre. Damit würde die größte Kryptowährung einige der wichtigsten traditionellen Anlageklassen hinter sich lassen.

    Bitcoin soll Aktien und Gold übertreffen

    Für große US-Unternehmen rechnet JPMorgan mit einer jährlichen Rendite von 7,5 Prozent, während kleinere US-Aktien auf 7,7 Prozent kommen sollen.

    Gold, das von vielen Anlegern als sicherer Hafen betrachtet wird, dürfte nach Einschätzung der Bank lediglich 5,5 Prozent jährlich erzielen. Für börsennotierte US-Immobiliengesellschaften werden 8,2 Prozent erwartet.

    Damit liegt die prognostizierte Bitcoin-Rendite um 2,5 Prozentpunkte über der großer US-Aktien und sogar 4,5 Prozentpunkte über der Gold-Prognose.

    JPMorgan hat außerdem erstmals konkrete langfristige Renditeerwartungen für Bitcoin veröffentlicht. Die Analysten haben dabei unterschiedliche Szenarien entwickelt. Im optimistischen Fall könnte Bitcoin jährlich um 17 Prozent zulegen. Das pessimistische Szenario sieht dagegen einen durchschnittlichen Verlust von 9,7 Prozent pro Jahr vor.

    Hohe Renditen, aber auch hohe Volatilität

    Die Aussicht auf überdurchschnittliche Gewinne geht allerdings mit erheblichen Kursschwankungen einher. JPMorgan kalkuliert für Bitcoin eine annualisierte Volatilität von 55 Prozent. Bei großen US-Aktien liegt dieser Wert nur bei 18 Prozent, bei Gold bei 17,2 Prozent.

    Die erwarteten Kursschwankungen fallen bei Bitcoin somit etwa dreimal so hoch aus wie bei den traditionellen Anlageklassen.

    Die Bank unterscheidet außerdem zwischen einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von rechnerisch 20,9 Prozent und der langfristig erwarteten, aufgezinst berechneten Rendite von 10 Prozent. Der erhebliche Unterschied verdeutlicht, wie stark zwischenzeitliche Verluste das langfristige Anlageergebnis beeinflussen können.

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    Trotz optimistischer Prognose bleibt JPMorgan vorsichtig

    Trotz der hohen Renditeerwartungen bleibt JPMorgan vorsichtig. Portfoliomanagerin Sheena Shah und Digital-Asset-Stratege Dennis Cristallo betrachten Bitcoin weiterhin als spekulative Anlage, deren Entwicklung stark von der Geldpolitik, der Regulierung und der weltweiten Akzeptanz abhängt.

    Auch JPMorgan-Chef Jamie Dimon äußerte sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch über Bitcoin. Die neue Prognose ist daher keine Kaufempfehlung, zeigt aber, dass Bitcoin in der langfristigen Marktanalyse großer Finanzinstitute zunehmend berücksichtigt wird.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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