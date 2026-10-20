JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei deutlich besser als von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das für 2026 erhöhte Ebit-Ziel des Schmierstoffherstellers liege über den Prognosen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 45,66EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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