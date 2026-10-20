JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei deutlich besser als von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das für 2026 erhöhte Ebit-Ziel des Schmierstoffherstellers liege über den Prognosen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 45,66EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

